Ουκρανία: Προσχέδιο συμφωνίας 15 σημείων ανάμεσα σε Κίεβο και Μόσχα

Τι προβλέπει το προσχέδιο συμφωνίας 15 σημείων ανάμεσα σε Κίεβο και Μόσχα - Βίντεο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Σχεδόν 20 ημέρες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και ενώ οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, φαίνεται ότι οι δύο πλευρές σημειώνουν σημαντική πρόοδο για τη λήξη της αιματοχυσίας. Σύμφωνα με τους Financial Times, Ουκρανία και Ρωσία φαίνεται ότι πέτυχαν ένα προσχέδιο συμφωνίας 15 σημείων που θα βάλει τέλος στον πόλεμο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, το σχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων την κατάπαυση του πυρός και την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων, εάν το Κίεβο ανακηρύξει την ουδετερότητά του και αποδεχθεί περιορισμούς ως προς τις ένοπλες δυνάμεις που διαθέτει, σύμφωνα με τρία άτομα που εμπλέκονται στις συνομιλίες.

Στιγμιότυπο από τον τρίτο γύρο των διαπραγματεύσεων στη Λευκορωσία - AP image

Η προτεινόμενη συμφωνία, την οποία Ουκρανοί και Ρώσοι διαπραγματευτές συζήτησαν πλήρως για πρώτη φορά τη Δευτέρα, θα περιλαμβάνει την παραίτηση του Κιέβου από την αξίωση ένταξης στο ΝΑΤΟ, όπως και τη δέσμευση ότι δε θα φιλοξενήσει ξένες στρατιωτικές βάσεις ή όπλα, με αντάλλαγμα την προστασία από συμμαχικές δυνάμεις όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Τουρκία.

Η φύση των δυτικών εγγυήσεων, σύμφωνα με τους Financial Times, για την ουκρανική ασφάλεια και η αποδοχή τους από τη Μόσχα θα μπορούσε να αποδειχθεί μεγάλο εμπόδιο σε οποιαδήποτε συμφωνία.

Ο Μικάιλο Ποντόλιακ, ανώτερος σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε στους Financial Times ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από τα εδάφη της Ουκρανίας που έχουν καταληφθεί από την έναρξη της εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου, δηλαδή νότιες περιοχές κατά μήκος της Αζοφικής και της Μαύρης Θάλασσας, καθώς και εδάφη ανατολικά και βόρεια του Κιέβου.

Our position at the negotiations is quite specific - legally verified security guarantees; ceasefire; withdrawal of Russian troops. This is possible only with a direct dialogue between the heads of Ukraine and the Russian Federation. Details are in an interview with the @NewsHour pic.twitter.com/TlPUl3XfGK