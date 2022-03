Ουκρανία: Συντρίμμια πυραύλου έπεσαν σε πολυκατοικία – Ένας νεκρός

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν όταν συντρίμμια πυραύλου που καταρρίφθηκε από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα έπεσαν σε πολυκατοικία στο Κίεβο.

Η δεκαξαώροφη πολυκατοικία χτυπήθηκε στις 05:02 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τις αρχές. Απομακρύνθηκαν με ασφάλεια περίπου τριάντα άτομα που διέμεναν στο κτίριο.

Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί αμάχων στην Ουκρανία

Από την έκρηξη προκλήθηκε πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική.

Ουκρανία: 13 οι νεκροί από τη ρωσική επίθεση στο Τσερνίχιβ

Την ίδια ώρα, ο αρχηγός της αστυνομίας του Τσερνίχιβ, Βολοντίμιρ Νιντζέλσκι, ανακοίνωσε πως ο αριθμός των αμάχων που έχασαν χθες τη ζωή τους, περιμένοντας στην ουρά για να αγοράσουν ψωμί, αυξήθηκε στους 13.

«Ρωσικά στρατεύματα εξαπέλυσαν μια ύπουλη επίθεση με οβίδες πυροβολικού σε κατοικημένη συνοικία του Τσερνίχιβ. Οι οβίδες έπληξαν ένα πολυώροφο κτίριο και θραύσματα έπεσαν έξω από το κατάστημα όπου περίμεναν οι πολίτες», ανέφερε ο Νιντζέλσκι.

Στο Τσερνίχιβ σκοτώθηκαν 13 άμαχοι που περίμεναν στην ουρά για να πάρουν ψωμί

Από την πλευρά του το αρχηγείο της ουκρανικής αστυνομίας ανέφερε πως διεξάγεται έρευνα και συλλέγεται υλικό από τον τόπο αυτού του «εγκλήματος πολέμου», συμπληρώνοντας ότι αστυνομικοί μετέφεραν τραυματίες σε κοντινό νοσοκομείο.

#Ukraine Unimaginable. In Chernihiv, 10 people waiting in line for bread were shot dead.



Ukrainian Suspilne reported that it happened this morning in one of the sleeping areas of the city. pic.twitter.com/ikoQCu3UTd — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) March 16, 2022

Ουκρανία: Ανθρωπιστική καταστροφή στη Χερσώνα

Το Κίεβο προειδοποίησε εξάλλου χθες ότι επαπειλείται ανθρωπιστική καταστροφή στην περιοχή της Χερσώνας, που βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή.

Η Λιουντμίλα Ντενισόβα, επίτροπος ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ουκρανικής Βουλής, έκανε λόγο για ελλείψεις «φαρμάκων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τροφίμων» στην περιοχή αυτή. Μίλησε επίσης για προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, την ύδρευση και τη θέρμανση.

Στη Χερσώνα οι ουκρανικές αρχές κάνουν λόγο για ανθρωπιστική κρίση

Σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, έχουν συλληφθεί αρκετοί τοπικοί πολιτικοί από τον ρωσικό στρατό. Χθες καταγγέλθηκε πως συνελήφθησαν ο δήμαρχος της πόλης Σκαντόβσκ, Αλεξάντερ Γιάκοβλεφ, και ο δημοτικός σύμβουλος Γιούρι Πάλιουχ. Πολίτες διαδήλωσαν μπροστά στο δημαρχείο απαιτώντας να αφεθούν ελεύθεροι.

Ο κ. Γιάκοβλεφ, με βίντεο που δημοσιοποίησε μερικές ώρες αργότερα, διαβεβαίωσε πως είναι ελεύθερος και σώος και ότι οι Ρώσοι ήθελαν απλά να συζητήσουν μαζί του. Ελεύθερος αφέθηκε επίσης ο δήμαρχος της Μελιτόπολης, σύμφωνα με το Κίεβο.

Το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN ανέφερε ότι στην περιφέρεια Σούμι (βορειοανατολικά) οργανώθηκε ανταλλαγή αιχμαλώτων, με κάθε έναν Ρώσο στρατιώτη να ανταλλάσσεται με έξι Ουκρανούς πολίτες.

Αρκετές πόλεις είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και φυσικό αέριο

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχουν αιχμαλωτιστεί περίπου 1.000 Ρώσοι στρατιώτες από την έναρξη της εισβολής την 24η Φεβρουαρίου.

Ο ουκρανικός στρατός διαβεβαιώνει ότι έχει ανακοπεί η ρωσική προέλαση προς το Κίεβο. Κατά το επιτελείο, αποκρούστηκαν επίσης επιθέσεις στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας κατηγόρησε παράλληλα την Ουκρανία ότι ετοιμάζεται να διαπράξει επιθέσεις με χημικά όπλα εναντίον αμάχων και να κατηγορήσει για αυτές τη Ρωσία, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Οι βομβαρδισμοί μαίνονται στην Ουκρανία

Δυτικές χώρες, κυρίως οι ΗΠΑ, κατηγορούν τη Ρωσία πως ψεύδεται και ότι εκείνη σκοπεύει να κάνει χρήση χημικών όπλων.

Ουκρανία: Πινακίδα έξω από το θέατρο στη Μαριούπολη προειδοποιούσε ότι εκεί βρίσκονταν και παιδιά

Η παγκόσμια κοινή γνώμη παραμένει σοκαρισμένη από τον χθεσινό βομβαρδισμό θεάτρου στη Μαριούπολη, όπου είχαν βρει καταφύγιο περίπου 1.000 άμαχοι.

Στο προαύλιο του θεάτρου που βομβαρδίστηκε στη Μαριούπολη ειχε γραφτεί η λέξη «ΠΑΙΔΙΑ»

Αυτό που συγκλονίζει ακόμα περισσότερο είναι φωτογραφία που έφερε στο φως η αμερικανική εταιρεία Maxar Technologies, όπου φαίνεται ότι οι άνθρωποι που είχαν βρει καταφύγιο στο θέατρο είχαν γράψει στο προαύλιο με τεράστια γράμματα τη λέξη «Παιδιά» για να γνωρίζουν οι ρωσικές δυνάμεις ότι εκεί υπήρχαν ανήλικα.

Ουκρανία: Κίεβο και Μόσχα αλληλοκατηγορούνται για την επίθεση στο θέατρο της Μαριούπολης

Κίεβο και Μόσχα αλληλοκατηγορούνται από χθες για την επίθεση σε θέατρο της Μαριούπολης.

«Δεν έγινε καμία ρωσική αεροπορική επιδρομή εναντίον χερσαίων στόχων στη Μαριούπολη χθες», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax. «Σύμφωνα με διαθέσιμα αξιόπιστα δεδομένα η μονάδα ουκρανών εθνικιστών Αζόφ επιτέθηκε στο κτίριο, που είχε ήδη παγιδευτεί», κατά την ίδια πηγή.

‼️This is all that remains of the Drama Theater in #Mariupol



According to local media, up to 1,000 people could have been inside the building. All of them are now under the rubble of the building. The exact number of casualties is still unknown. pic.twitter.com/4L3D8lt39E — NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2022

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας αντίθετα κατηγόρησε τη Ρωσία για την επίθεση. «Ακόμη ένα φρικιαστικό έγκλημα πολέμου στη Μαριούπολη. Ρωσική επίθεση στο Δραματικό Θέατρο, όπου κρύβονταν εκατοντάδες αθώοι άμαχοι. Το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερώς. Οι Ρώσοι είναι αδύνατο να μη γνώριζαν πως επρόκειτο για καταφύγιο αμάχων», ανέφερε ο Ντμίτρο Κουλέμπα μέσω Twitter.

Russians dropped a bomb on the drama theater in Mariupol,which was designated as a gathering place for people who lost their homes and livelihoods. Among those who were in the theater, there were many children and patients in need of special attention

Source Maripol City Council pic.twitter.com/azL0Xs3fnT — Oleksandra Matviichuk (@avalaina) March 16, 2022

Όσον αφορά στην εκτέλεση αμάχων στο Τσερνίχιβ την ώρα που περίμεναν στην ουρά για να πάρουν ψωμι, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας αρνήθηκε πως ευθύνονται οι δυνάμεις του για το μακελειό. Υποστήριξε ότι δεν είναι ανεπτυγμένες ρωσικές μονάδες στην πόλη, κάνοντας λόγο είτε για δολοφονίες από ουκρανικές δυνάμεις είτε για υπόθεση που έστησε η ουκρανική υπηρεσία κατασκοπείας.

Πούτιν: «Η Δύση ωθεί το Κίεβο να συνεχίσει την αιματοχυσία»

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγορεί τη Δύση πως ωθεί το Κίεβο να συνεχίσει την αιματοχυσία εξοπλίζοντας την Ουκρανία και στέλνοντας μισθοφόρους. Διεμήνυσε πως η Μόσχα δε θα επιτρέψει η Ουκρανία να μετατραπεί σε εφαλτήριο επιθέσεων εναντίον της Ρωσίας.

Υπερασπίστηκε εξάλλου την εισβολή της Ρωσίας στη γειτονική της χώρα επιχειρηματολογώντας πως «όλες οι διπλωματικές επιλογές είχαν εξαντληθεί».

Ο Πούτιν κατηγορεί τη Δύση ότι ωθεί την Ουκρανία να συνεχίσει την αιματοχυσία

Ακόμη, αναφέρθηκε στις άνευ προηγουμένου κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, κάνοντας λόγο για «οικονομικό blitzkrieg εναντίον της Ρωσίας» – χρησιμοποιώντας, προφανώς εσκεμμένα, ναζιστικό όρο, και διαβεβαιώνοντας πως δε θα έχει αποτέλεσμα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε χθες για πρώτη φορά τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν «εγκληματία πολέμου», κάτι που το Κρεμλίνο χαρακτήρισε «απαράδεκτο», ενώ, νωρίτερα, το Διεθνές Δικαστήριο «διέταξε» τη Ρωσία να σταματήσει αμέσως τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της στην Ουκρανία, κάτι που οι περισσότεροι αναλυτές θεωρούν ότι είναι εντελώς απίθανο να δεχθεί η Μόσχα.

Χθες βομβαρδίστηκε και πάλι πολυκατοικία στο Κίεβο

Οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών συνεχίστηκαν χθες αλλά οι προσδοκίες είναι πολύ περιορισμένες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι αναμένεται σήμερα να απευθυνθεί στην Μπούντεσταγκ, τη γερμανική κάτω Βουλή, μία ημέρα αφού μίλησε στα μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου.

