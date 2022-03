Η Ελλάδα θα ανακατασκευάσει το μαιευτήριο της Μαριούπολης

Σε μια ακόμα κίνηση αλληλεγγύης προς την Ουκρανία και τον ουκρανικό λαό προχωρά η κυβέρνηση.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με τους πρωθυπουργούς της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι, της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα, που διεξάγεται στη Ρώμη για τα ενεργειακά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως η Ελλάδα θα αναλάβει να ανακατασκευάσει το μαιευτήριο της Μαριούπολης.

Αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση, ο πρωθυπουργός είπε πως καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της αυτή την κρίση, λέγοντας με νόημα πως «οι εθνικές πρωτοβουλίες δεν αρκούν».

«Χρειάζονται ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες απέναντι στις κερδοσκοπικές τάσεις», είπε ο κ. Μητσοτάκης, προειδοποιώντας πως ενεργειακή κρίση μπορεί να ξυπνήσει τον εφιάλτη του λαϊκισμού στην Ευρώπη.

Υπενθυμίζεται ότι η Ουκρανία κατήγγειλε πως οι Ρώσοι βομβάρδισαν το μαιευτήριο της Μαριούπολης στις 9 Μαρτίου, με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αναρτά βίντεο στον λογαριασμό του στο twitter με το βομβαρδισμένο μαιευτήριο και να γράφει:

«Άμεσο χτύπημα των ρωσικών δυνάμεων στο μαιευτήριο. Άνθρωποι, παιδιά, βρίσκονται κάτω απ’ τα συντρίμμια. Κτηνωδία! Για πόσο ακόμα ο κόσμος θα είναι συνεργός αγνοώντας τον τρόμο; Κλείστε τον εναέριο χώρο τώρα! Σταματήστε τις δολοφονίες! Έχετε τη δύναμη, αλλά φαίνεται πως χάνετε την ανθρωπιά».

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k