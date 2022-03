Ουκρανία: Το Κίεβο απέρριψε το τελεσίγραφο για παράδοση της Μαριούπολης

Η Ουκρανία απέρριψε το ρωσικό τελεσίγραφο για παράδοση της πολιορκούμενης Μαριούπολης στον ρωσικό στρατό, όπως ανακοίνωσε σήμερα το πρωί η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, Ιρίνα Βέρεστσουκ.

«Δεν υπάρχει καμία περίπτωση οποιασδήποτε παράδοσης, ή κατάθεσης των όπλων. Έχουμε ήδη ενημερώσει τη ρωσική πλευρά σχετικά», είπε.

Το εμπορικό κέντρο που βομβαρδίστηκε στο Κίεβο

Η αντιπρόεδρος μίλησε για «εσκεμμένη χειραγώγηση» και «αληθινή απαγωγή ομήρων», αναφερόμενη στο ρωσικό τελεσίγραφο.

Οι βομβαρδισμοί στα περίχωρα του Κιέβου συνεχίζονται

Χθες το ρωσικό υπουργείο Άμυνας απαίτησε με οκτασέλιδη επιστολή του οι ουκρανικές δυνάμεις στη Μαριούπολη να καταθέσουν τα όπλα και «γραπτή απάντηση» στο τελεσίγραφό του πριν από σήμερα στις 07:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

«Ζητάμε από τις επίσημες αρχές του Κιέβου να δείξουν λογική και να ανακαλέσουν τις διαταγές που είχαν δώσει προηγουμένως, οι οποίες υποχρέωναν τους μαχητές να θυσιαστούν και να γίνουν μάρτυρες της Μαριούπολης», ανέφερε ο Ρώσος αντιστράτηγος Μιχαήλ Μιζίντσεφ.

Η απόλυτη καταστροφή στο Κίεβο

«Καταθέστε τα όπλα. Βρίσκεται σε εξέλιξη τρομερή ανθρωπιστική καταστροφή (...). Όλοι όσοι καταθέσουν τα όπλα θα έχουν εγγυημένη την απόλυτα ασφαλή αποχώρησή τους από τη Μαριούπολη», πρόσθεσε.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο το βράδυ της Κυριακής

Σύμφωνα με τον αντιστράτηγο Μιζίντσεφ, η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν στο δρομολόγιο που θα πρέπει να πάρουν οι κάτοικοι της Μαριούπολης για να πάνε σε ασφαλή εδάφη.

Ρωσικά βομβαρδιστικά έπληξαν εμπορικό κέντρο κοντά στο Κίεβο

«Από τις 10:00, ώρα Μόσχας (...) η Ρωσία θα κρατήσει ανοικτούς τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους από τη Μαριούπολη προς ανατολάς και, κατόπιν συμφωνίας με την ουκρανική πλευρά, προς δυσμάς», πρόσθεσε.

Οι πύραυλοι πλήττουν αδιακρίτως στόχους αμάχων

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας απηύθυνε μέσω Telegram νωρίτερα χθες μήνυμα στις αρχές της Μαριούπολης: «Έχετε μια ιστορική επιλογή μπροστά σας - είτε θα σταθείτε στο πλάι του λαού σας ή θα πάτε με τους εγκληματίες».

«Οι δυνάμεις κατοχής συνεχίζουν να συμπεριφέρονται σαν τρομοκράτες», αντέτεινε η Ιρίνα Βέρεστσουκ μέσω Telegram. «Λένε ότι συμφωνούν να ανοίξει ανθρωπιστικός διάδρομος και το πρωί, βομβαρδίζουν τον χώρο από όπου γίνεται η εκκένωση. Η κυβέρνηση κάνει ό,τι είναι δυνατόν. Το σημαντικότερο για εμάς είναι να σώσουμε τη ζωή και την υγεία των πολιτών μας».

Καθημερινά ηχούν οι σειρήνες του πολέμου σε όλη σχεδόν την Ουκρανία

Πρόσθεσε ότι στην απάντησή της στη ρωσική πλευρά την κάλεσε «αντί να χάνει τον χρόνο της γράφοντας οκτασέλιδες επιστολές απλά να ανοίξει τους διαδρόμους».

Ουκρανία: Ισοπεδωμένη πόλη η Μαριούπολη

Η Μαριούπολη, κατά πλειονότητα ρωσόφωνη πόλη, συγκαταλέγεται στους βασικούς στόχους αυτής που το Κρεμλίνο αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» και εξαπέλυσε πριν από τρεισήμισι εβδομάδες. Πολιορκείται πρακτικά από την αρχή. Σύμφωνα με τον Πέτρο Αντριουστσένκο, συνεργάτη του δημάρχου, πιστεύεται ότι έχουν σκοτωθεί πάνω από 3.000 άμαχοι.

Η Μαριούπολη θεωρείται ισωπεδωμένη πόλη

Στους δρόμους της πόλης κείτονται πτώματα, ενώ οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των εμπόλεμων πλευρών δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα ως τώρα.

Ουκρανία: Τουλάχιστον 3,4 εκατ. οι Ουκρανοί πρόσφυγες

Τουλάχιστον 10 από τα 44 εκατομμύρια πολίτες της Ουκρανίας έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους για να σωθούν από τον πόλεμο, εκτιμά ο ΟΗΕ. Τουλάχιστον 3,4 εκατ. πέρασαν τα σύνορα, υπολογίζει η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες.

Εκατομμύρια είναι οι πρόσφυγες που έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία

Βομβαρδισμοί στο Κίεβο, τουλάχιστον οχτώ νεκροί

Την ίδια ώρα, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των ρωσικών βομβαρδισμών που έπληξαν κατοικίες και εμπορικό κέντρο στη συνοικία Ποντίλσκι αργά το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο και την υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της πόλης.

Today #Kyiv came under fire again. Explosions were heard on the outskirts of the city. pic.twitter.com/qUVpwrnX5l — NEXTA (@nexta_tv) March 20, 2022

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, αρκετά σπίτια κι ένα εμπορικό κέντρο χτυπήθηκαν», ανέφερε ο δήμαρχος μέσω Telegram. Διαβεβαίωσε ότι η πυροσβεστική επιχειρεί για να κατασβέσει μεγάλη πυρκαγιά στο εμπορικό κέντρο.

Σε πολλές πόλεις δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα και νερό

Η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων του Κιέβου αναφέρθηκε σε τέσσερις νεκρούς, ενώ το Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσε ότι ο αριθμός αυξήθηκε στους οχτώ.

Είναι αδύνατο οι πληροφορίες αυτές να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Αυξημένη δραστηριότητα ρωσικών UAVs στην Οδησσό

Στο στρατηγικής σημασίας λιμάνι της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, καταγράφηκε αυξημένη δραστηριότητα ρωσικών τηλεκατευθυνόμενων μη επανδρωμένων αεροσκαφών χθες Κυριακή, δήλωσε αξιωματικός των ουκρανικών ένοπλων δυνάμεων.

«Επικρατεί ηρεμία πάντως, δεν έγιναν επιθέσεις», πρόσθεσε ο Μαξίμ Μαρτσένκο, στην εφημερίδα Ουκράινσκα Πράβντα.

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μαίνονται με αμείωτη ένταση

«Η αντιαεροπορική άμυνα άνοιξε πυρ εναντίον των εχθρικών UAVs και μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ορισμένα καταρρίφθηκαν», σημείωσε.

Η Οδησσός, «το μαργαριτάρι της Μαύρης Θάλασσας», έχει παραμείνει -συγκριτικά- αλώβητη αφότου άρχισε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία την 24η Φεβρουαρίου.



