Ουκρανία: Βομβαρδίστηκε πολυκατοικία στο Κίεβο – Πολλοί οι τραυματίες

Νέες ισχυρές εκρήξεις έπληξαν νωρίτερα σήμερα, Κυριακή, το Κίεβο.

Οι ρωσικές δυνάμεις χτύπησαν την Πλατεία Ανεξαρτησίας, η οποία δεν είναι μακριά από το Κοινοβούλιο και το Προεδρικό Μέγαρο, ενώ χτυπήθηκε και πολυκατοικία.

Στο σημείο έσπευσαν σωστικά συνεργεία για να απεγκλωβίσουν τα δεκάδες άτομα, που είχαν παγιδευτεί.

Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα είναι δεκάδες οι τραυματίες, εκ των οποίων μερικοί σοβαρά.

Μέχρι σήμερα στο Κίεβο έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή της ρωσικής εισβολής 228 άνθρωποι, εκ των οποίων 4 παιδιά. Οι τραυματίες είναι πάνω από 910.

Για ρωσικό χτύπημα σε οίκο ευγηρίας στην πόλη Κρεμίνα της ανατολικής Ουκρανίας, έκανε λόγο ο περιφερειακός διοικητής του Λουγκάνσκ, Σέρχι Χέιντεϊ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, 56 άτομα σκοτώθηκαν.

