Ουκρανία: Νεκροί και τραυματίες από τη φωτιά στο πυρηνικό εργοστάσιο

Στα χέρια της Ρωσίας βρίσκεται από το πρωί το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια. Τα ξημερώματα, ένοπλες ρωσικές δυνάμεις χτύπησαν τον πυρηνικό σταθμό, προκαλώντας φόβους στη διεθνή κοινότητα για το ενδεχόμενο ενός νέου Τσερνόμπιλ.

Από την επίθεση, σκοτώθηκαν τρεις Ουκρανοί στρατιώτες και τραυματίστηκαν άλλοι δύο, ο ένας εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την Εθνική Εταιρεία Παραγωγής Πυρηνικής Ενέργειας Energoatom.

Η Energoatom υπογράμμισε επίσης ότι οι Ουκρανοί υπερασπιστές του πυρηνικού σταθμού νίκησαν τις εχθρικές δυνάμεις και κανένας από τους υπαλλήλους του πυρηνικού εργοστασίου δεν τραυματίστηκε.

Βίντεο από την επίθεση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια τα ξημερώματα της Παρασκευής

Πριν λίγο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε έκκληση προς τους Ρώσους να διαδηλώσουν κατά της κατάληψης του πυρηνικού εργοστασίου στην Ευρώπη:

Λαέ της Ουκρανίας. Επιζήσαμε από μια νύχτα που θα μπορούσε να σταματήσει την πορεία της ιστορίας της Ουκρανίας και την ιστορία της Ευρώπης… Θα μπορούσε να προκαλέσει καταστροφή ίση με έξι Τσερνόμπιλ.

BREAKING: Ukrainian authorities say fire at Europe’s biggest nuclear plant ignited by Russian shelling has been extinguished. https://t.co/Qs5kCdnYGc