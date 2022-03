Στα χέρια των Ρώσων το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας κατέλαβαν το πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι ουκρανικές αρχές. Τα ξημερώματα ο τρόμος απλώθηκε σε όλον τον πλανήτη, όταν ρωσικά βομβαρδιστικά χτύπησαν το ηλεκτροπαραγωγικό πυρηνικό εργοστάσιο, το μεγαλύτερο της Ευρώπης, προκαλώντας σοκ. Η διεθνής κοινότητα καταδίκασε την επίθεση, συνειδητοποιώντας πως ένας πυρηνικός όλεθρος, χειρότερος και από αυτόν του Τσερνόμπιλ είναι πλέον πιθανός.

Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί είναι ανελέητοι

«Το επιχειρησιακό προσωπικό παρακολουθεί την κατάσταση των αντιδραστήρων», ανέφεραν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι ουκρανικές αρχές μετά την κατάληψη του εργοστασίου, ενώ πρόσθεσαν ότι οι προσπάθειες για τη διασφάλιση της λειτουργίας ακολουθούν τους κανόνες ασφαλείας.

Από τον βομβαρδισμό ξέσπασε πυρκαγιά σε τμήμα των εγκαστάσεων του εργοστασίου, η οποία τελικά κατασβέστηκε από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής που έφτασαν στο σημείο.

Σύμφωνα με το Κίεβο, η ασφάλεια της εγκατάστασης είναι «εγγυημένη», ενώ η Μόσχα κατηγορήθηκε για «πυρηνική τρομοκρατία».

«Έπειτα από βομβαρδισμό των ρωσικών δυνάμεων εναντίον του πυρηνικού εργοστασίου στη Ζαπορίζια, εκδηλώθηκε πυρκαγιά», ανέφερε ο Αντρίι Τουζ σε βίντεο που ανήρτησε στο Telegram.

«Η ασφάλεια του πυρηνικού σταθμού είναι εγγυημένη πλέον. Σύμφωνα με στελέχη του εργοστασίου, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε κτίριο, όπου εκπαιδεύονταν υπάλληλοι και σε εργαστήριο», καθησύχασε μέσω Facebook ο Ολεξάντρ Στάρουχ, οι διοικητής των ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Ζαπορίζια.

Το επίπεδο ραδιενέργειας στην εγκατάσταση, που μετράει έξι αντιδραστήρες και παρέχει μεγάλο μέρος του ηλεκτρισμού που καταναλώνει η χώρα, παραμένει αμετάβλητο, διαβεβαίωσε από τη δική του πλευρά ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ).

Sirens are heard in Enerhodar in southrn #Ukraine as Russian forces are advancing on the city, shelling multiple areas pic.twitter.com/Gi22yMkvri — Michael A. Horowitz (@michaelh992) March 3, 2022

Τα πρώτα λεπτά μετά τον βομβαρδισμό είχε διαρρεύσει η πληροφορία ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας είχαν αυξηθεί, όμως τελικά διαψεύστηκε και σύμφωνα με τον ΔΟΑΕ δε χτυπήθηκε κανένας αντιδραστήρας.

Ο βομβαρδισμός του πυρηνικού εργοστασίου στη Ζαπορίζια τρομοκρατήσε όλη την ανθρωπότητα

Νωρίτερα, ο οργανισμός απηύθυνε επείγουσα έκκληση «να σταματήσει η χρήση βίας» στο πυρηνικό εργοστάσιο, προειδοποιώντας εναντίον του πολύ σοβαρού κινδύνου εάν χτυπηθούν οι αντιδραστήρες.

Ζελένσκι: «Το τέλος της ανθρωπότητας αν εκραγεί ένας αντιδραστήρας»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία για «πυρηνική τρομοκρατία» και πως θέλει να «επαναληφθεί η καταστροφή στο Τσερνόμπιλ» -όπου εκτυλίχθηκε το χειρότερο πυρηνικό δυστύχημα στην ιστορία το 1986-, λίγη ώρα αφού ενημέρωσε τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν.

Ο Πούτιν είναι αμετακίνητος στις θέσεις του και δεν προτίθεται να κάνει υποχωρήσεις

«Προειδοποιούμε όλο τον κόσμο για το γεγονός ότι καμία άλλη χώρα εκτός της Ρωσίας δεν άνοιξε ποτέ πυρ εναντίον πυρηνικών εργοστασίων. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία μας, η πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας. Αυτό το κράτος τρομοκράτης καταφεύγει τώρα στην πυρηνική τρομοκρατία», κατήγγειλε ο κ. Ζελένσκι σε βίντεο που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ουκρανικής προεδρίας.

Remember Energodar? Well that city is about to go into battle.A convoy of 100 units of #Russia forces is on the way. 🙏these people stay safe and alive. And this is happening amidst peace talks. So wrong. https://t.co/QhNWyZsB0G — Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) March 3, 2022

«Η Ουκρανία μετράει δεκαπέντε πυρηνικούς αντιδραστήρες. Αν εκραγεί κάποιος, θα είναι το τέλος των πάντων. Το τέλος της Ευρώπης. Θα πρέπει να εκκενωθεί η Ευρώπη», συνέχισε.

Χθες οι Ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν σχολείο στο Τσερνιγκίβ

«Μόνο αν αναλάβει άμεσα δράση η Ευρώπη θα μπορέσει να σταματήσει τα ρωσικά στρατεύματα. Πρέπει να αποτραπεί ο κίνδυνος η Ευρώπη να πεθάνει εξαιτίας πυρηνικής καταστροφής», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ουκρανία: Να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στην περιοχή ζήτησαν οι ΗΠΑ

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε μετά τη συνδιάλεξη του κ. Μπάιντεν με τον κ. Ζελένσκι πως ο Αμερικανός πρόεδρος ενώνει τη φωνή του με τον ουκρανό ομόλογό του, καλώντας τη Ρωσία να «σταματήσει τη στρατιωτική δραστηριότητά της στην περιοχή του εργοστασίου και να επιτρέψει την πρόσβαση στους πυροσβέστες και στα σωστικά συνεργεία».

Video verified by The New York Times shows the bombardment of Chernihiv, Ukraine, on Thursday. As smoke cleared from the attack — which hit near apartments, pharmacies and a hospital — people are seen running in the street.https://t.co/J1MhFcNCnm pic.twitter.com/S2l2MBkxaF — The New York Times (@nytimes) March 3, 2022

Η Ουάσιγκτον διαβεβαίωσε ότι, κατά τις πληροφορίες που διαθέτει, δεν καταγράφεται αύξηση του επιπέδου ραδιενέργειας στη Ζαπορίζια.

Την 24η Φεβρουαρίου, είχαν ξεσπάσει μάχες γύρω από το άλλοτε πυρηνικό εργοστάσιο στο Τσερνόμπιλ, περίπου εκατό χιλιόμετρα βόρεια του Κιέβου. Ο χώρος αυτός βρίσκεται πλέον στα χέρια των ρωσικών στρατευμάτων.

Πούτιν: «Δε θα σταματήσει σύντομα η επίθεση στην Ουκρανία»

Σε δηλώσεις του στη ρωσική τηλεόραση χθες ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, έκανε σαφές πως κανείς δεν μπορεί να ελπίζει ότι η επίθεση που διέταξε θα σταματήσει σύντομα.

Τουλάχιστον 33 άμαχοι έχασαν τη ζωή τους στο Τσερνιγκίβ

«Η ειδική στρατιωτική επιχείρηση εκτυλίσσεται κατά το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, βάσει του σχεδίου», είπε, αποτίοντας φόρο τιμής στους Ρώσους στρατιώτες και τον «πολύτιμο αγώνα τους εναντίον των νεοναζί» και των «ξένων μισθοφόρων» που χρησιμοποιούν κατ’ αυτόν άμαχους σαν «ανθρώπινες ασπίδες» στην Ουκρανία.

Στη Ρωσία, οι ιστότοποι του Facebook και αρκετών ανεξάρτητων και ξένων μέσων ενημέρωσης εν μέρει ήταν απροσπέλαστοι νωρίτερα σήμερα.

Εντός της ημέρας, στην κρατική Δούμα αναμένεται να συζητηθεί σχέδιο νόμου που προβλέπει την επιβολή 15 χρόνων κάθειρξης για οποιαδήποτε δημοσίευση ή αναπαραγωγή «ψευδών ειδήσεων» για τον ρωσικό στρατό.

Ουκρανία: 33 άμαχοι από βομβαρδισμό στο Τσερνιγκίβ

Οι ρωσικές δυνάμεις κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους σε μεγάλες ουκρανικές πόλεις. Το Κίεβο κατηγόρησε χθες τη Μόσχα ότι βομβάρδισε συνοικία της Τσερνιγκίβ, στον δρόμο προς το Κίεβο, σκοτώνοντας 33 ανθρώπους.

Τοπικός αξιωματούχος κατήγγειλε ότι η ρωσική αεροπορία βομβάρδισε δύο σχολεία, αναρτώντας φωτογραφίες των διαλυμένων κτιρίων.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν φάνηκε εξάλλου χθες να διαγράφει τις όποιες ελπίδες να μεσολαβήσει είχε ο Γάλλος ομόλογός του, λέγοντας στο τηλέφωνο στον Εμανουέλ Μακρόν ότι η Μόσχα έχει την πρόθεση να συνεχίσει ασυμβίβαστα τον αγώνα της εναντίον των μελών εθνικιστικών οργανώσεων που διαπράττουν εγκλήματα πολέμου και επαναλαμβάνοντας την αξίωσή του να υπάρξει αποστρατιωτικοποίηση και καθεστώς ουδετερότητας στην Ουκρανία.

Video verified by The New York Times shows the bombardment of Chernihiv, Ukraine, on Thursday. As smoke cleared from the attack — which hit near apartments, pharmacies and a hospital — people are seen running in the street.https://t.co/J1MhFcNCnm pic.twitter.com/S2l2MBkxaF — The New York Times (@nytimes) March 3, 2022

«Το χειρότερο δεν έχει έρθει ακόμη, ο κ. Πούτιν έχει σκοπό να καταλάβει όλη την Ουκρανία», έκρινε από την πλευρά του το Ελιζέ.

Ουκρανία: «Ναυάγησαν οι χθεσινές διαπραγματεύσεις στο Μπρεστ»

Ρώσοι και Ουκρανοί συναντήθηκαν χθες στα σύνορα Πολωνίας/Λευκορωσίας για έναν δεύτερο κύκλο συνομιλιών, κατά τη διάρκεια των οποίων το Κίεβο ήλπιζε να εξασφαλίσει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Άγριο σφυροκόπημα σε πολλές ουκρανικές πόλεις

Οι προσδοκίες αυτές δεν επιβεβαιώθηκαν, καθώς δεν υπήρξαν τα αποτελέσματα που επιθυμούσε η Ουκρανία, πέρα από τη συμφωνία να οργανωθούν ανθρωπιστικοί διάδρομοι για την απομάκρυνση των αμάχων.

Ουκρανία: Πάνω από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες – Η Ρωσία χτυπά πόλεις «κλειδιά»

Πάνω από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες έχουν ήδη εγκαταλείψει την Ουκρανία και ενδέχεται να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο και άλλα δέκα εκατομμύρια άνθρωποι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Ο ρωσικός στρατός μοιάζει να ενισχύει κι άλλο τη δύναμη πυρός για να επιταχύνει την κατάληψη πόλεων στρατηγικής σημασίας.

Χθες το πρωί κατέλαβε τη Χερσώνα, μητρόπολη 290.000 κατοίκων κοντά στη χερσόνησο της Κριμαίας.

Σχεδόν ένα εκατομμύριο Ουκρανοί έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους

Ανατολικότερα, στη Μαριούπολη, ο δήμαρχος κατηγόρησε τη Μόσχα πως θέλει να πολιορκήσει την πόλη του. Το μεγάλο λιμάνι στην Αζοφική Θάλασσα, κλειδί για την προέλαση των ρωσικών δυνάμεων, αντιστέκεται προς το παρόν, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό.

Ουκρανία: Συνομιλίες Μπλίνκεν σήμερα με αξιωματούχους του ΝΑΤΟ και της ΕΕ

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν έφθασε τη νύχτα στις Βρυξέλλες, όπου θα έχει σήμερα συνομιλίες με αξιωματούχους του NATO και της ΕΕ, προτού μεταβεί στην Πολωνία, στα τρία κράτη της Βαλτικής και στη Μολδαβία.

Η Μολδαβία φοβάται πως μπορεί να μετατραπεί στον επόμενο στόχο της Μόσχας, ενώ χθες ανακοίνωσε πως κατέθεσε επίσημα αίτημα ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και η Γεωργία, ακολουθώντας το παράδειγμα της Ουκρανίας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο