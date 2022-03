Οι «προφητείες» για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Τι έλεγε ο Κίσινγκερ το 2014

Βίντεο συμπαράστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Την ώρα που η παγκόσμια κοινή γνώμη παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα για όγδοη ημέρα τις εξελίξεις στον πόλεμο που αποφάσισε να κηρύξει ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Ουκρανία, έρχονται στο φως «προφητείες» που είχαν «προβλέψει» τη ρωσική εισβολή και αναλύουν πώς αυτό το ιστορικό γεγονός μπορεί να επηρεάσει την τύχη του πλανήτη.

Το 2014, με άρθρο του στην «Washington Post», ο Αμερικανός πολιτικός, ακαδημαϊκός και καθηγητής, Χένρι Κίσινγκερ, είχε κάνει μια πολιτική ανάλυση για τη στρατηγική θέση της Ουκρανίας και πώς οι επιλογές της θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη σχέση της με τη Ρωσία και τη Δύση.

Συγκεκριμένα, ο Κίσινγκερ επεσήμανε ότι το ουκρανικό ζήτημα αποτελούσε ανέκαθεν ζήτημα αντιπαράθεσης και αναμέτρησης μεταξύ Ανατολής και Δύσης, ως προς το σε ποια πλευρά θα ενταχθεί η Ουκρανία.

Κατά την άποψη του Αμερικανού πολιτικού, η Ουκρανία εάν θέλει να επιβιώσει και να ευδοκιμήσει, δε θα έπρεπε να ενταχθεί σε καμία από τις δύο πλευρές και θα έπρεπε να λειτουργεί ως «γέφυρα» μεταξύ Ανατολής και Δύσης.

Ακόμα, υπογράμμιζε ότι η Ρωσία δε θα έπρεπε να εξαναγκάσει την Ουκρανία να λειτουργεί ως «δορυφόρος» και έτσι να μετακινήσει ξανά τα σύνορα της Ρωσίας. Όσον αφορά τη Δύση, ο Κίσινγκερ ανέφερε ότι πρέπει να καταλάβει πως η Ουκρανία δεν είναι μια ξένη χώρα για τη Ρωσία, που ήταν μέρος της για αιώνες και οι ιστορίες τους ήταν αλληλένδετες πριν από τότε.

«Η Ρωσία πρέπει να αποδεχθεί ότι η προσπάθεια να εξαναγκάσει την Ουκρανία σε καθεστώς δορυφόρου, και έτσι να μετακινήσει ξανά τα σύνορα της Ρωσίας, θα καταδίκαζε τη Μόσχα να επαναλάβει την ιστορία της των αυτοεκπληρούμενων κύκλων αμοιβαίων πιέσεων με την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Δύση πρέπει να καταλάβει ότι, για τη Ρωσία, η Ουκρανία δεν μπορεί ποτέ να είναι απλώς μια ξένη χώρα. Η ρωσική ιστορία ξεκίνησε σε αυτό που ονομαζόταν Κιεβική Ρωσία. Η ρωσική θρησκεία διαδόθηκε από εκεί. Η Ουκρανία ήταν μέρος της Ρωσίας για αιώνες και οι ιστορίες τους ήταν αλληλένδετες πριν από τότε. Μερικές από τις πιο σημαντικές μάχες για τη ρωσική ελευθερία, ξεκινώντας με τη Μάχη της Πολτάβα το 1709, έγιναν σε ουκρανικό έδαφος. Ο στόλος της Μαύρης Θάλασσας -το μέσο προβολής ισχύος της Ρωσίας στη Μεσόγειο- βασίζεται με μακροχρόνια μίσθωση στη Σεβαστούπολη, στην Κριμαία. Ακόμη και διάσημοι αντιφρονούντες όπως ο Αλεξάντερ Σολζενίτσιν και ο Γιόζεφ Μπρότσκυ επέμειναν ότι η Ουκρανία ήταν αναπόσπαστο μέρος της ρωσικής ιστορίας και, μάλιστα, της Ρωσίας», έγραφε χαρακτηριστικά ο Χένρι Κίσινγκερ.

Δεκάδες ερωτήσεις από χριστιανούς πάστορες, Εβραίους αλλά και δημοσιογράφους για την κρίση στην Ουκρανία και τις προφητείες για το «τέλος των ημερών» δέχεται ο Joel Rosenberg, ιδρυτής και αρχισυντάκτης του All Israel News και συγγραφέας των New York Times.

Οι «προφητείες», σύμφωνα με την Jerusalem Post, εμπίπτουν σε δύο κύριες κατηγορίες:

Ο Rosenberg μαζί με τον συνάδελφό του, Carl Moeller, ηχογράφησαν πρόσφατα ένα νέο επεισόδιο podcast με τίτλο «Inside the Epicenter», όπου αναλύουν τις προφητείες του Πολέμου του Γώγ και Μαγώγ.

Ο μεγιστάνας των ΜΜΕ και ευαγγελιστής Πατ Ρόμπερτσον δήλωσε τηλεοπτικά την περασμένη Δευτέρα ότι ο Πούτιν αναγκάστηκε από τον Θεό να λάβει απόφασή να εισβάλει στην Ουκρανία, υποδηλώνοντας ότι οι επιθέσεις της Ρωσίας γίνονται προκειμένου να εκπληρωθεί μια βιβλική προφητεία.

Μπορεί να πει κανείς ότι ο Πούτιν δεν έχει τα λογικά του. Ναι, ίσως ναι. Αλλά την ίδια στιγμή, εξαναγκάζεται από τον Θεό. Πήγε στην Ουκρανία, αλλά δεν ήταν αυτός ο στόχος του. Στόχος του ήταν να κινηθεί εναντίον του Ισραήλ, τελικά.

Στη συνέχεια, ανέφερε στίχους από το βιβλίο του Ιεζεκιήλ που σημειώνουν πώς τα έθνη θα ενωθούν για να ξεσηκωθούν εναντίον του Ισραήλ, υποδηλώνοντας ότι η Ουκρανία είναι απλώς ένα «στάδιο» για μια ενδεχόμενη μάχη του Αρμαγεδδώνα. «Ο Θεός ετοιμάζεται να κάνει κάτι εκπληκτικό. Και αυτό θα εκπληρωθεί», είπε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ρόμπερτσον, πρώην υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία, ισχυρίζεται ότι το τέλος του κόσμου ήταν κοντά. Και το 1980 έλεγε στους τηλεθεατές του ότι ήξερε ακριβώς πότε ερχόταν το τέλος του κόσμου.

