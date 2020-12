Όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ θα ξεκινήσουν τους εμβολιασμούς την ίδια μέρα

Την ίδια μέρα θα ξεκινήσουν τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με δήλωση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Ολες οι χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα ξεκινήσουν τους εμβολιασμούς την ίδια ημέρα», δήλωσε και προσθεσε:

«Εν τέλει, εντός μίας εβδομάδας, το πρώτο εμβόλιο θα έχει εγκριθεί, κατά συνέπεια, οι εμβολιασμοί θα μπορέσουν να ξεκινήσουν αμέσως. Είναι μία τεράστια επιχείρηση. Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, όσο το δυνατόν ταχύτερα αυτήν την εκστρατεία εμβολιασμού όλοι μαζί οι 27, με έναρξη την ίδια ημέρα».

Χθες η ίδια είχε εξηγήσει πως η απόφαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων να επισπεύσει την πιθανή έγκριση του εμβολίου των Pfizer – BioNTech την 21η Δεκεμβρίου μπορεί να επιτρέψει την έναρξη των εμβολιασμών πριν το τέλος του 2020.

«Είναι πιθανόν οι πρώτοι Ευρωπαίοι να εμβολιασθούν πριν από το τέλος του 2020», έγραψε στο Twitter η πρόεδρος της Κομισιόν.

Every day counts - we work at full speed to authorise #COVID19 vaccines that are safe & effective.



I welcome @EMA_News bringing forward its meeting to discuss the @pfizer/BioNTech vaccine, before Christmas.



Likely that the first Europeans will be vaccinated before end 2020!