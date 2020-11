Ο Τζιχαντιστής που αιματοκύλησε τη Βιέννη είχε αποφυλακιστεί πρόωρα

Γεννημένος και μεγαλωμένος στη Βιέννη με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ήταν ο δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης στην αυστριακή πρωτεύουσα, ο οποίος έπεσε νεκρός από τα πυρά αστυνομικών.

Σύμφωνα με αυστριακά ΜΜΕ, ο 20χρονος Τζιχαντιστής, φέρεται να ήταν γνωστός στις αρχές για την εξτρεμιστική του ιδεολογία. Τον Απρίλιο του 2019 είχε φυλακιστεί γιατί ήθελε να ταξιδέψει στη Συρία για να πολεμήσει για το Ισλαμικό Κράτος, όμως αποφυλακίστηκε νωρίτερα, λόγω της νεαρής του ηλικίας.

Ο Kurtin S. είχε αλβανικές ρίζες και οι γονείς του κατάγονταν από τη Βόρεια Μακεδονία, ενώ οι αρχές, που τον είχαν υπό επιτήρηση, δεν πίστευαν ότι αποτελεί κίνδυνο και ότι μπορεί να σχεδιάσει μια επίθεση, όπως η χθεσινή.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τουλάχιστον ενός ακόμα δράστη. Περίπου 1.000 αστυνομικοί τον αναζητούν σε όλη τη χώρα, ενώ γειτονικές χώρες, όπως η Γερμανία και η Τσεχία συνδράμουν, πραγματοποιώντας ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς.

Η γερμανική εφημερίδα BILD δημοσιεύει σήμερα τη φωτογραφία ενός άνδρα, ο οποίος φέρεται να προαναγγέλλει την επίθεση μέσω Instagram.

O επίμαχος λογαριασμός έχει πλέον καταργηθεί με τις αυστριακές αρχές να ερευνούν τη γνησιότητά του.

Ο άνδρας, που εικονίζεται στη φωτογραφία, κρατά στο ένα χέρι του ένα αυτόματο όπλο, ένα πιστόλι και ένα μεγάλο μαχαίρι. Σύμφωνα με την BILD, ο άνδρας έγραψε στην ανάρτησή του ένα κομμάτι του όρκου πίστης που δίνουν οι Τζιχαντιστές στο Ισλαμικό Κράτος.

Τα βίντεο που έχουν ανέβει στα social media και δείχνουν τον δράστη να πυροβολεί εν ψυχρώ ανυποψίαστους πολίτες προκαλούν ανατριχίλα.

