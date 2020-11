Τρομοκρατική επίθεση στη Βιέννη: Πέντε νεκροί και 17 τραυματίες

Νύχτα τρόμου πέρασε η Βιέννη, η οποία παραμένει σε κατάσταση συναγερμού μετά το τρομοκρατικό χτύπημα σε έξι σημεία γύρω από συναγωγή στο κέντρο της πόλης.

Exclusive video of the shooting from the first moments of the attack in Vienna, Austria#Vienna @BittonRosen pic.twitter.com/BDDHIcnTBK