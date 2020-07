Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο στο Μιζούρι: Ένας νεκρός κι ένας τραυματίας

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του κι άλλος ένας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πυροβολισμών μέσα σε εμπορικό κέντρο στο Σεντ Λούις του Μιζούρι.

St. Louis County Police say that there has been a shooting at the Galleria Mall. There is a heavy police presence in the area. https://t.co/SpyFARoBlY

Όπως μετέδωσαν αμερικανικά ΜΜΕ το περιστατικό σχετίζεται με τη διαμάχη δύο αντίπαλων συμμοριών. Θύμα είναι ένας 20χρονος, ενώ δεν έγιναν γνωστά τα στοιχεία του τραυματία.

WANTED! @stlcountypd are looking to identify this individual in connection with this afternoon's shooting in the St. Louis Galleria.



What we know here: https://t.co/gxztrSbbRz pic.twitter.com/MhSjlnoQWQ