Δολοφονία Φλόιντ: Κίνημα ξηλώνει τα αγάλματα των αποικιοκρατών διεθνώς

Το Λονδίνο κατεβάζει τα αγάλματά του / Reuters

Στο στόχαστρο των διαδηλωτών βρίσκονται τα αγάλματα αποικιοκρατών διεθνώς μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ. Το κίνημα εναντίον του ρατσισμού «Black Lives Matter» έφερε στην καρδιά της παγκόσμιας επικαιρότητας το ζήτημα των αυτών των αγαλμάτων, τα οποία βανδαλίζονται τις τελευταίες ημέρες.

Στην πόλη Αμβέρσα του Βελγίου, το άγαλμα του Λεοπόλδου II, του πρώην βασιλιά του Βελγίου που κατέκτησε το Κονγκό και διέπραξε φρικαλεότητες, αποσύρθηκε την Τρίτη, 9 Ιουνίου, ανήμερα της κηδείας του Τζορτζ Φλόιντ, στις ΗΠΑ.

The bust of King Leopold II of Belgium, who orchestrated the colonial genocide of 10 million Congolese people, has been defaced by protesters in Ghent, Belgium.



The movement against racism and injustice is truly global! pic.twitter.com/MZLlX7eeFZ