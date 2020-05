Απειλές Τραμπ για κλείσιμο των social media!

Κανονιστικές ρυθμίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή ακόμη και κλείσιμο των εταιριών απείλησε σήμερα να βάλει ο Ντόναλντ Τραμπ. Το περιστατικό έρχεται μια μέρα αφότου το Twitter επεσήμανε ως «παραπλανητικές» δύο αναρτήσεις του Αμερικανού προέδρου.

«Οι ρεπουμπλικάνοι αισθάνονται πως οι πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποσιωπούν πλήρως τις συντηρητικές φωνές. Θα επιβάλουμε αυστηρές κανονιστικές ρυθμίσεις ή θα τους κλείσουμε, δε θα επιτρέψουμε ποτέ να συμβεί αυτό» έγραψε στο Twitter ο Τραμπ, επαναλβάνοντας τις κατηγορίες του για πολιτική προκατάληψη των ιστότοπων.

«Καθαρίστε τη θέση σας, ΤΩΡΑ!!!!», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020

....happen again. Just like we can’t let large scale Mail-In Ballots take root in our Country. It would be a free for all on cheating, forgery and the theft of Ballots. Whoever cheated the most would win. Likewise, Social Media. Clean up your act, NOW!!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020

Υπενθυμίζεται ότι το Twitter έχει εισάγει στα πλαίσια της καταπολέμησης των Fake News μια διαδικασία που ονομάζεται Fact Checking, σύμφωνα με την οποία καλεί τους χρήστες να ελέγξουν την εγκυρότητα των ισχυρισμών αναρτήσεων αμφιβόλου εγκυρότητας, κάτι που συνέβη και με τις αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Εκπρόσωποι του Twitter και του Facebook δεν ήταν άμεσα σε θέση να σχολιάσουν τις αναρτήσεις του Τραμπ. Οι μετοχές των εταιρειών αυτών σημείωναν πτώση στις συναλλαγές μετά τις αναρτήσεις του.

Τι ανήρτησε ο Τραμπ που κρίθηκε ανακριβές περιεχόμενο

Σε δύο αναρτήσεις που έκανε νωρίς το πρωί, ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καταφέρθηκε και πάλι εναντίον της επιστολικής ψήφου. Ο Τραμπ είχε αναρτήσει παρόμοια μηνύματα για το θέμα της ψηφοφορίας με επιστολική ψήφο και χθες, με αποτέλεσμα το Twitter να τοποθετήσει ειδική σήμανση κάτω απ' αυτά τα μηνύματα για να προειδοποιήσει πως οι ισχυρισμοί του είναι ψευδείς και έχουν διαψευσθεί.

There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ισχυριστεί πως η Καλιφόρνια θα δώσει τη δυνατότητα επιστολικής ψήφου σε οποιονδήποτε, ενώ μόνο οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα είτε παραδοσιακά, είτε μέσω επιστολικής ψήφου. Στο κείμενο σημειώνεται πως δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να οδηγεί στην υπόθεση που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ σημειώνει πως και ο ισχυρισμός του για τους έχοντες δικαίωμα ψήφου στην Πολιτεία δεν ευσταθεί.

Η εταιρεία έχει αυστηροποιήσει τις πολιτικές της τα τελευταία χρόνια εν μέσω επικρίσεων ότι η μη παρέμβασή της επιτρέπει στην παραπληροφόρηση να ανθεί, με τον Ντόναλντ Τραμπ να την κατηγορεί ότι παρεμβαίνει στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.