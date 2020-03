Ερντογάν: «Δεν κλείνουν τα σύνορα, αναλάβετε το βάρος που σας αναλογεί»

Την ώρα που η κατάσταση παραμένει τεταμένη για τέταρτη συνεχόμενη μέρα στον Έβρο, ο Ερντογάν διαμηνύει πως όχι μόνο δε θα κλείσει τις «πόρτες» που οδηγούν στην Ευρώπη, αλλά τα σύνορα θα παραμείνουν ανοιχτά ώστε όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Ο Τούρκος Πρόεδρος κατά την διάρκεια ομιλίας του στην Άγκυρα, αναφερόμενος στις ροές χιλιάδων προσφύγων, τόνισε:

Αφού ανοίξαμε τις πόρτες (σ.σ. τα σύνορα), πολλαπλασιάστηκαν τα τηλεφωνήματα, μας λένε "κλείστε τις πόρτες". Τους είπα: Έγινε, τελείωσε.Οι πόρτες πλέον είναι ανοιχτές. Τώρα πρέπει να αναλάβετε το βάρος που σας αναλογεί.

Σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι του πρότειναν να οργανωθεί μια σύνοδος κορυφής με τη συμμετοχή του ίδιου και «τεσσάρων ή πέντε χωρών».

Ο Ερντογάν πρόκειται να συναντηθεί σήμερα το βράδυ με τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ. Έχει επίσης δηλώσει ότι ενδέχεται να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με την καγκελάριο της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ.

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε επίσης ότι ελπίζει να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός στο Ιντλίμπ της Συρίας, στις συνομιλίες που θα έχει με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν αυτήν την εβδομάδα.

Η Τουρκία και οι αντάρτες τους οποίους στηρίζει έχουν κλιμακώσει τις επιθέσεις τους στο Ιντλίμπ εναντίον των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων, οι οποίες υποστηρίζονται από τη Ρωσία. Ο Ερντογάν και ο Πούτιν πρόκειται να συναντηθούν την Πέμπτη.

«Θα πάω στη Μόσχα την Πέμπτη και θα συζητήσω τις εξελίξεις (στη Συρία) με τον κ. Πούτιν. Ελπίζω ότι εκεί κάτω θα λάβει τα αναγκαία μέτρα, όπως μια κατάπαυση του πυρός και θα βρούμε μια λύση σ’ αυτήν την υπόθεση», είπε. Επιβεβαίωσε επίσης ότι οι τουρκικές δυνάμεις την Κυριακή αχρήστευσαν το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ναϊράμπ, στα ανατολικά του Χαλεπιού.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο μεταναστευτικό με τη χώρα μας να έχει αυξήσει την ασφάλεια σε χερσαία και θαλάσσια σύνορα στο μέγιστο, ο Πρόεδρος της Γαλλίας εξέφρασε την υποστήριξή του προς τη χώρα μας.

Με tweet του, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την πλήρη αλληλεγγύη του «προς την Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Η Γαλλία είναι έτοιμη να συνεισφέρει στις ευρωπαϊκές προσπάθειες για να τους παρασχεθεί ταχεία βοήθεια και για την προστασία των συνόρων. Πρέπει να δράσουμε μαζί για να αποφύγουμε μία ανθρωπιστική και μεταναστευτική κρίση.

Pleine solidarité avec la Grèce et la Bulgarie, la France est prête à contribuer aux efforts européens pour leur prêter une assistance rapide et protéger les frontières. Nous devons agir ensemble pour éviter une crise humanitaire et migratoire.