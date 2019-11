Απειλές Τραμπ για τις πυρκαγιές στην Καλιφόρνια – «Κάνετε φρικτή δουλειά»

Δείτε στο video του Reuters τον πύρινο εφιάλτη στην Καλιφόρνια

Τέλος δεν έχει ο πύρινος εφιάλτης στην Καλιφόρνια, όπου τον τελευταίο μήνα μαίνονται οι δασικές πυρκαγιές, κάνοντας στάχτη στο πέρασμά τους εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα.

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί, είναι ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουν καεί περίπου 400,000 στρέμματα, ενώ οι πυροσβέστες έως και χθες έδιναν άνιση μάχη εναντίον της πυρκαγιάς «Μαρία», που βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λος Άντζελες.

Την ώρα που η Καλιφόρνια καίγεται, ο Ντόναλντ Τραμπ στρέφει τα βέλη του στον κυβερνήτη της, απειλώντας τον πως θα στερήσει από την πολιτεία την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Η επίθεση αυτή του Προέδρου των ΗΠΑ στον Γκέβιν Νιούσομ, ήρθε λίγο μετά την κριτική που άσκησε μέσω Twitter ο κυβερνήτης (που ανήκει στους «Δημοκρατικούς») στην περιβαλλοντική πολιτική του Τραμπ.

«Του είχα πει ήδη από την πρώτη μας συνάντηση ότι πρέπει να καθαρίσει τα δάση του, δεν έχει σημασία τι απαιτούν οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ από αυτόν» τόνισε ο Τραμπ, ενώ απευθυνόμενος στον Νιούσομ είπε:

Κάνετε φρικτή δουλειά στη διαχείριση των δασών.

Επαναλαμβάνοντας τις απειλές που είχε εκτοξεύσει πέρυσι όταν δύο μεγάλες πυρκαγιές είχαν καταστρέψει χιλιάδες στρέμματα στη βόρεια Καλιφόρνια και είχαν προκαλέσει τον θάνατο 86 ανθρώπων, ο Τραμπ έγραψε στο Twitter: «Κάθε χρόνο καθώς μαίνεται η οργή της πυρκαγιάς και η Καλιφόρνια καίγεται, γίνεται το ίδιο, και μετά στρέφεται στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση για $$$ βοήθειας. Όχι πια».

«Δεν πιστεύετε στην κλιματική αλλαγή, δεν έχετε καμία θέση σε αυτή τη συζήτηση», του απάντησε μέσω Twitter ο Νιούσομ.

Η αυξημένη θερμοκρασία της Γης που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή ευθύνεται για τις τεράστιες δασικές πυρκαγιές στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences. Η μεγαλύτερη ξηρασία και ο θερμότερος καιρός ξεραίνουν τη βλάστηση καθιστώντας την πιο εύφλεκτη.

Στην Καλιφόρνια, το 57% των δασικών περιοχών διαχειρίζονται ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Στο μεταξύ στο πεδίο των πυρκαγιών, οι πυροσβέστες έχουν μέχρι στιγμής καταφέρει να θέσουν υπό έλεγχο το μισό μέτωπο της πυρκαγιάς Μαρία. Η πυρκαγιά αυτή, που ξέσπασε την Πέμπτη, έχει κάψει περισσότερα από 94.000 στρέμματα.

Εξάλλου η μεγαλύτερη πυρκαγιά που μαίνεται αυτή την περίοδο στην Καλιφόρνια, η Kinkade, έχει περιοριστεί σε ποσοστό 78%, ενώ άλλες μικρότερες που ξέσπασαν κοντά σε πολυτελή προάστια του Λος Άντζελες επίσης έχουν τεθεί υπό έλεγχο και οι κάτοικοι έχουν αρχίσει να επιστρέφουν στα σπίτια τους.