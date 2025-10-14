Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σε κατάστημα στον Κολωνό

Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε στις 03.40 τα ξημερώματα της Τρίτης 14/10 σε κατάστημα παιχνιδιών στον Κολωνό.

Άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό στην είσοδο του καταστήματος από την έκρηξη του οποίου προκλήθηκαν φθορές στην είσοδο του καταστήματος και ξέσπασε μικρής έκτασης φωτιά.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από γκαζάκι, πλαστικό μπιτόνι, που προφανώς περιείχε εύφλεκτο υγρό, καθώς και υπολείμματα από προσανάμματα τζακιού.

Η έρευνα για το περιστατικό και τη σύλληψη των δραστών είναι σε εξέλιξη.