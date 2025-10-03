Καιρός: Επιμένει η κακοκαιρία – Ήχησε το 112 σε Μακεδονία, Θράκη

Συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρίας που «χτυπά» όλη τη χώρα. Σήμερα, Παρασκευή, οι βροχές και οι καταιγίδες θα επηρεάσουν περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης, αλλά και τα Δωδεκάνησα.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Ο καιρός σήμερα, Παρασκευή θα είναι άστατος με καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, ενώ η ΕΜΥ προχώρησε στην επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης.

Σύμφωνα με αυτό, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται την Παρασκευή:

Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα

Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων.

Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και διαστήματα με βελτιωμένο καιρό. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται στους 15-22 βαθμούς Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3-5 μποφόρ στις γύρω θαλάσσιες περιοχές.

Στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Παρασκευής αναμένεται να σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται στους 08-15 βαθμούς Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες 5-6 μποφόρ στον Θερμαϊκό.

Καιρός: Ήχησε το 112 σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλονίκη

Χθες το βράδυ το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, αλλά και στις Σέρρες και τη Λήμνο, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

«Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στις Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Σερρών από τις βραδινές ώρες της 2/10/2025 έως τις μεσημβρινές ώρες της 3/10/2025. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», έγραφε το μήνυμα.

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, ο δήμος Ρόδου ανακοίνωσε πως σήμερα θα είναι κλειστά τα σχολεία στο νησί. Στο μεταξύ, κλειστά θα είναι και τα σχολεία στη Ζάκυνθο.

Καιρός: Πλημμύρες στο Αιτωλικό

Πολλά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στο Αιτωλικό, όπου αρκετοί δρόμοι πλημμύρισαν, ενώ τα νερά μπήκαν και σε πολλά σπίτια.

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν ηλικιωμένες γυναίκες από το σπίτι τους, στην ανατολική πλευρά του Αιτωλικού, ενώ κλήθηκαν για άντληση υδάτων από υπόγειους χώρους στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας πραγματοποίησε η Πυροσβεστική, μετά την έντονη βροχόπτωση.

Καιρός: Δέντρο ξεριζώθηκε και τραυμάτισε περαστικό στην Αθήνα

Στην Αθήνα, στην οδό Εμμανούλ Μπενάκη, ένα δέντρο ξεριζώθηκε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένας περαστικός.

Ο κορμός του δέντρου έπεσε πάνω σε ΙΧ, με αποτέλεσμα να ανακοπεί η περαιτέρω πτώση του.

Καιρός: Πάνω από 80 κλήσεις στην Πυροσβεστική

Το Κέντρο Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος κατά την εκδήλωση ισχυρών βροχών, καταιγίδων και τοπικών χαλαζοπτώσεων την Πέμπτη δέχτηκε δεκάδες κλήσεις:

Στην Αττική: 29 κλήσεις, με ενέργειες σε 8 αντλήσεις υδάτων και 10 κοπές δέντρων.

Στην Αιτωλοακαρνανία: 30 κλήσεις με ενέργειες σε 8 αντλήσεις υδάτων, 4 κοπές δέντρων και 3 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Στη Μεσσηνία: 8 κλήσεις με ενέργειες σε 3 αντλήσεις υδάτων

Στην Ήπειρο (Νομοί Πρέβεζας και Άρτας ): 15 κλήσεις με ενέργειες σε 6 αντλήσεις υδάτων και 5 κοπές δέντρων.

Ο καιρός σήμερα

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στην κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων.

Στα υπόλοιπα ανατολικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο θα υπάρχουν και διαστήματα με βελτιωμένο καιρό. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές δυτικοί βορειοδυτικοί και στα ανατολικότερα τμήματα της χώρας από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στις περισσότερες περιοχές. Στη Μακεδονία δεν θα ξεπεράσει τους 15 με 17 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 20 με 23 και μόνο στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται βροχές και καταιγίδες, ισχυρές μέχρι το μεσημέρι. Στην κεντρική Μακεδονία βροχές και καταιγίδες, ισχυρές μέχρι και τις πρωινές ώρες και στη συνέχεια σχετικά βελτιωμένος καιρός με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα νότια τμήματα. Στη δυτική Μακεδονία κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές τις πρώτες πρωινές ώρες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί και στα ανατολικά από ανατολικές και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 και στη Θράκη έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αναμένονται νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου. Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Στη Θεσσαλία και την Εύβοια αναμένονται νεφώσεις με βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και πιθανότητα για τοπικές ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Θεσσαλίας. Στις υπόλοιπες περιοχές άστατος με νεφώσεις κατά διαστήματα και λίγες τοπικές βροχές. Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 και στα νότια έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις με βροχές και, κυρίως στις Κυκλάδες και τη δυτική Κρήτη, τοπικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα να είναι πρόσκαιρα ισχυρά στα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων. Στη συνέχεια άστατος με τοπικές νεφώσεις και λίγες βροχές κατά τόπους. Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στις Κυκλάδες έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αναμένονται βροχές και καταιγίδες, ισχυρές μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα. Στη συνέχεια ο καιρός θα είναι σχετικά βελτιωμένος, με λίγες τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί και στα βόρεια νότιοι 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 23 και στα νότια έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Θα είναι άστατος με νεφώσεις κατά διαστήματα και λίγες τοπικές βροχές. Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αναμένονται βροχές και καταιγίδες, ισχυρές μέχρι και τις πρωινές ώρες και στη συνέχεια βελτιωμένος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 09 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για αύριο Σάββατο (04/10)

Άστατος καιρός με νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι αργά το απόγευμα κυρίως στην κεντρική και νότια χώρα και το ανατολικό Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν έως τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο και πιθανώς στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα κεντρικά και τα βόρεια θα φτάσει τους 18 με 20 αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 20 με 23 και τοπικά στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Κυριακή (05/10)

Στη δυτική Ελλάδα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και μέχρι το απόγευμα στο ανατολικό Αιγαίο, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες βροχές μικρής διάρκειας.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και από το μεσημέρι στα νότια πελάγη 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Πρόγνωση για την Δευτέρα (06/10)

Αρχικά στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία σε όλα τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες παροδικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 στρεφόμενοι από το απόγευμα σε βόρειους βορειοδυτικούς τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ στα βόρεια 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Τρίτη (07/10)

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και κυρίως στα κεντρικά και τα νότια μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση το βράδυ στα δυτικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.