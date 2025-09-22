Σωφρονιστικό Κατάστημα Χαλκίδας: Πρωτοποριακή απόφαση για τους κρατουμένους

Η πρωτοβουλία του διευθυντή, Σπύρου Αθανασίου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.09.25 , 00:03 Στον Ουσμάν Ντεμπελέ της Παρί Σεν Ζερμέν η Χρυσή Μπάλα για το 2025
22.09.25 , 23:55 Τζίμι Κίμελ: Επιστρέφει την Τρίτη η εκπομπή του - Η ανακοίνωση τη Disney
22.09.25 , 23:52 Η γλυκιά έκπληξη του Ετεοκλή στην Ελένη: «Σ’ αγαπώ με όλη μου την καρδιά»
22.09.25 , 23:45 Φάρμα: Το γράμμα της Μιχαέλας και η νέα αρχηγός που όρισε
22.09.25 , 23:40 Αυτή είναι η παίκτρια που είπε «αντίο» στη Φάρμα - Τι δήλωσε;
22.09.25 , 23:24 Το viral βίντεο της Δέσποινας Βανδή: «Ναταλία Γερμανού με νίκησες!»
22.09.25 , 23:21 Σωφρονιστικό Κατάστημα Χαλκίδας: Πρωτοποριακή απόφαση για τους κρατουμένους
22.09.25 , 23:02 Αμαλία Κωστοπούλου: Στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με θέα το βουνό
22.09.25 , 22:59 Το νέο video clip της Ρίας Ελληνίδου θα σε στείλει… «Αλλού Γι’ Αλλού»!
22.09.25 , 22:56 Ο Μακρόν αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης από το βήμα του ΟΗΕ
22.09.25 , 22:35 Φάρμα: Ποια επέλεξε για μονομάχο η Βαλεντίνα;
22.09.25 , 22:27 Ασπρόπυργος: Έκρυβε ναρκωτικά μέσα σε... τάπερ παγωτού!
22.09.25 , 22:00 Εξάρχεια: «Υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ» άρπαξαν 45.000 ευρώ
22.09.25 , 22:00 Φάρμα: Η Στέλλα υιοθέτησε το πρώτο σκυλάκι της σεζόν!
22.09.25 , 21:55 Φάρμα: Λάμπρος ή Γιώργος κέρδισε τη δοκιμασία ατομικής ασυλίας;
24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν είμαστε καλά», λέει, κλαίγοντας η αδελφή του
Δημοσκόπηση Prorata: Πρώτη η ΝΔ αλλά με 23,5% στην πρόθεση ψήφου
Αυτή είναι η παίκτρια που είπε «αντίο» στη Φάρμα - Τι δήλωσε;
Τζίμι Κίμελ: Επιστρέφει την Τρίτη η εκπομπή του - Η ανακοίνωση τη Disney
Πατέρας για τρίτη φορά γνωστός ηθοποιός - Η φωτογραφία απ' το μαιευτήριο
Συντάξεις: Γιατί δεν πρέπει να μένετε πάνω από 40 χρόνια στην εργασία
GNTM: Το κορίτσι του ΣΕΦ, ο αισθησιακός χορός του Ντάνιελ & η «Μιράντα Κερ»
Το viral βίντεο της Δέσποινας Βανδή: «Ναταλία Γερμανού με νίκησες!»
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: INTIME / ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Πρωτοποριακή Απόφαση Για Το Σωφρονιστικό Κατάστημα Χαλκίδας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια πρωτοβουλία που χαρακτηρίζεται ήδη πρωτοποριακή έλαβε ο διευθυντής των φυλακών Χαλκίδας, Σπύρος Αθανασίου, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων που εκτίουν ποινές για οικονομικά εγκλήματα.

Αποφάσισε να χωρίσει τους θαλάμους κράτησης σε δύο κατηγορίες: καπνιζόντων και μη καπνιζόντων. Έτσι, οι μισοί  θάλαμοι θα φιλοξενούν αποκλειστικά κρατούμενους που καπνίζουν, ενώ οι υπόλοιποι  θα παραμένουν αυστηρά για όσους δεν καπνίζουν.

Η απόφαση στοχεύει τόσο στη διασφάλιση του δικαιώματος των μη καπνιστών σε ένα περιβάλλον χωρίς καπνό, όσο και στη μείωση των εντάσεων που συχνά προκαλούνται ανάμεσα σε κρατούμενους με διαφορετικές συνήθειες. Παράλληλα, η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο για άλλες σωφρονιστικές δομές της χώρας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΑΛΚΙΔΑ
 |
ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top