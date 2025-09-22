Σωφρονιστικό Κατάστημα Χαλκίδας: Πρωτοποριακή απόφαση για τους κρατουμένους

Μια πρωτοβουλία που χαρακτηρίζεται ήδη πρωτοποριακή έλαβε ο διευθυντής των φυλακών Χαλκίδας, Σπύρος Αθανασίου, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων που εκτίουν ποινές για οικονομικά εγκλήματα.

Αποφάσισε να χωρίσει τους θαλάμους κράτησης σε δύο κατηγορίες: καπνιζόντων και μη καπνιζόντων. Έτσι, οι μισοί θάλαμοι θα φιλοξενούν αποκλειστικά κρατούμενους που καπνίζουν, ενώ οι υπόλοιποι θα παραμένουν αυστηρά για όσους δεν καπνίζουν.

Η απόφαση στοχεύει τόσο στη διασφάλιση του δικαιώματος των μη καπνιστών σε ένα περιβάλλον χωρίς καπνό, όσο και στη μείωση των εντάσεων που συχνά προκαλούνται ανάμεσα σε κρατούμενους με διαφορετικές συνήθειες. Παράλληλα, η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο για άλλες σωφρονιστικές δομές της χώρας.