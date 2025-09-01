Τροχαίο με ανατροπή φορτηγού στα Μέγαρα: Έκλεισε η Αθηνών – Κορίνθου

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο 43ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα, όταν φορτηγό ανατράπηκε και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες.
Ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά, σύμφωνα με πληροφορίες.
Λόγω του περιστατικού, η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά και τέθηκαν σε ισχύ εκτροπές:
- Τα οχήματα με κατεύθυνση προς Αθήνα κινούνται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου από τον κόμβο Κινέττας.
- Στο ρεύμα προς Κόρινθο, η κίνηση διεξάγεται από τον κόμβο της Παχης μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού.