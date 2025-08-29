Χαλκιδική: Παραλίγο να πνιγεί 4χρονο αγοράκι - Συνελήφθη ο πατέρας του

Σώθηκε χάρις στον ναυαγοσώστη

STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)
Χαλκιδική: Παραλίγο Πνιγμός 4χρονου - Συνελήφθη Ο Πατέρας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Πέμπτης (28/8) στην παραλία Καλλιθέας, στον δήμο Κασσάνδρας Χαλκιδικής, όταν ένα αγοράκι 4 ετών από τη Σερβία βρέθηκε ένα βήμα πριν τον πνιγμό.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο ναυαγοσώστης της περιοχής έσπευσε άμεσα να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, αποτρέποντας τα χειρότερα. Στη συνέχεια, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε το παιδί στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας και ακολούθως στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής για πιο εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών, το οποίο και προχώρησε στη σύλληψη του πατέρα του ανήλικου, καθώς αντιμετωπίζει κατηγορίες βάσει του άρθρου 306 του Ποινικού Κώδικα περί «Έκθεσης».

