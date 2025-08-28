Παλλήνη: 43χρονος «φύτεψε» κάμερες σε τουαλέτες της εταιρίας που δουλεύει

Σε εταιρεία στην Παλλήνη βρέθηκε κρυφή κάμερα με ενσωματωμένη κάρτα μνήμης μέσα στις γυναικείες τουαλέτες.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην Αστυνομία, η οποία προχώρησε άμεσα σε έρευνα.

Με την παρουσία Εισαγγελέα πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του 43χρονου στον Πειραιά, όπου τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη. Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, εξωτερικοί δίσκοι και κάρτες μνήμης. Η ανάλυση των ευρημάτων αποκάλυψε την ύπαρξη αποθηκευμένων αρχείων με ανήλικους σε διάφορες στάσεις και πράξεις.

Μεταξύ αυτών βρέθηκαν αρχεία που είχαν καταγραφεί από την κρυφή κάμερα στην τουαλέτα της εταιρείας όπου εργαζόταν, αλλά και βίντεο προερχόμενα από κάμερες που είχε τοποθετήσει στο μπάνιο και σε άλλα δωμάτια του σπιτιού του.

Τα κατασχεθέντα στάλθηκαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ. για περαιτέρω εξέταση. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε σε Εισαγγελέα και Ανακριτή και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Παλλήνη: Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Συνελήφθη, πρωινές ώρες της 18-8-2025 στην περιοχή της Νίκαιας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παλλήνης 43χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφορίας που περιήλθε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παλλήνης, αναφορικά με υπάλληλο εταιρείας στην περιοχή της Παλλήνης, ο οποίος είχε τοποθετήσει κρυφή συσκευή καταγραφής εικόνας (κάμερα), με σκοπό την παράνομη βιντεοσκόπηση του χώρου γυναικείας τουαλέτας της εταιρείας, πρωινές ώρες της 18-8-2025 εντοπίστηκε και συνελήφθη ο κατηγορούμενος στην περιοχή της Νίκαιας.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 43χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ψηφιακές συσκευές (υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα) και ψηφιακά μέσα αποθήκευσης (εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, κάρτες μνήμης) τα οποία περιείχαν υλικό παιδικής πορνογραφίας, καθώς και βιντεοληπτικό υλικό από την ανωτέρω συσκευή καταγραφής.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.