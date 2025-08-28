Παλλήνη: 43χρονος «φύτεψε» κάμερες σε τουαλέτες της εταιρίας που δουλεύει

Εντοπίστηκε πορνογραφικό υλικό ανηλίκων στο σπίτι του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.08.25 , 18:33 Πηνελόπη Αναστασοπούλου – Φώτης Μπενάρντο: Διακοπές στην Κρήτη
28.08.25 , 18:01 Γιολάντα Καλογεροπούλου: Η έκπληξη του Σβήγκου και της Μπόμπα
28.08.25 , 17:59 Κηδεία Ντα Κόστα: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στον ποδοσφαιριστή
28.08.25 , 17:51 Θρίλερ σε πτήση από Κέρκυρα - Aναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο Άκτιο!
28.08.25 , 17:39 Nissan: Το μυστικό που κρύβεται στον κινητήρα e-Power
28.08.25 , 17:33 ΟΠΕΚΑ: Την Παρασκευή 29/8/2025 θα καταβληθούν τα κοινωνικά επιδόματα
28.08.25 , 17:33 Φαίη Σκορδά: Έφτιαξε φανουρόπιτα στην κουζίνα του σπιτιού της
28.08.25 , 17:21 Χαλάει ο καιρός: Ψυχρή λίμνη φέρνει βροχές το Σαββατοκύριακο
28.08.25 , 17:17 12 συλλήψεις σε επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε οικισμό Ρομά του Ασπρόπυργου
28.08.25 , 17:01 Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τον Βύρωνα Βασιλειάδη και τον γιο τους
28.08.25 , 16:55 Παλλήνη: 43χρονος «φύτεψε» κάμερες σε τουαλέτες της εταιρίας που δουλεύει
28.08.25 , 16:39 Ήβη Αδάμου - Μιχάλης Κουινέλης: Η τρυφερή πόζα στα σοκάκια της Πάρου
28.08.25 , 16:33 Ιωάννα Λίλη: Ποζάρει με την κόρη της, Μαρία Ζαγοράκη στις διακοπές τους
28.08.25 , 16:07 Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Oι λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί
28.08.25 , 16:00 Σοφία Καρβέλα: Η σπάνια φωτογραφία με τον πατέρα της, Νίκο Καρβέλα
Γιάννης Αϊβάζης: Σε σχέση με γοητευτική επιχειρηματία, μετά το διαζύγιό του
Ιωάννα Λίλη: Ποζάρει με την κόρη της, Μαρία Ζαγοράκη στις διακοπές τους
Αντωνά για τη νέα σύντροφο Αϊβάζη: «Είναι 35 ετών και πολύ εντυπωσιακή»
Ήβη Αδάμου - Μιχάλης Κουινέλης: Η τρυφερή πόζα στα σοκάκια της Πάρου
Κούρκουλου: Οι οικογενειακές φωτογραφίες και η ευχάριστη ανακοίνωση
Φαίη Σκορδά: Έφτιαξε φανουρόπιτα στην κουζίνα του σπιτιού της
Στάθης Μαντζώρος: Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο τις τελευταίες εβδομάδες
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Oι λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί
Βίκυ Καγιά: Τα super glam looks στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας
Αμαλία Κωστοπούλου: Πρόβα νυφικού με τη μητέρα της στη Νέα Υόρκη
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (αρχείου)
Απόσπασμα από το Live News του MEGA
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε εταιρεία στην Παλλήνη βρέθηκε κρυφή κάμερα με ενσωματωμένη κάρτα μνήμης μέσα στις γυναικείες τουαλέτες.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην Αστυνομία, η οποία προχώρησε άμεσα σε έρευνα. 

Με την παρουσία Εισαγγελέα πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του 43χρονου στον Πειραιά, όπου τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη. Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, εξωτερικοί δίσκοι και κάρτες μνήμης. Η ανάλυση των ευρημάτων αποκάλυψε την ύπαρξη αποθηκευμένων αρχείων με ανήλικους σε διάφορες στάσεις και πράξεις.

Παλλήνη: Άφηνε παιδία ΑμεΑ σε δομές και μετά έβαζε φωτιές

Μεταξύ αυτών βρέθηκαν αρχεία που είχαν καταγραφεί από την κρυφή κάμερα στην τουαλέτα της εταιρείας όπου εργαζόταν, αλλά και βίντεο προερχόμενα από κάμερες που είχε τοποθετήσει στο μπάνιο και σε άλλα δωμάτια του σπιτιού του.

Τα κατασχεθέντα στάλθηκαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ. για περαιτέρω εξέταση. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε σε Εισαγγελέα και Ανακριτή και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Παλλήνη: Η ανακοίνωση της αστυνομίας 

Συνελήφθη, πρωινές ώρες της 18-8-2025 στην περιοχή της Νίκαιας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παλλήνης 43χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφορίας που περιήλθε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παλλήνης, αναφορικά με υπάλληλο εταιρείας στην περιοχή της Παλλήνης, ο οποίος είχε τοποθετήσει κρυφή συσκευή καταγραφής εικόνας (κάμερα), με σκοπό την παράνομη βιντεοσκόπηση του χώρου γυναικείας τουαλέτας της εταιρείας, πρωινές ώρες της 18-8-2025 εντοπίστηκε και συνελήφθη ο κατηγορούμενος στην περιοχή της Νίκαιας.

Τραγωδία στην Παλλήνη: Φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε πεζό στη Μαραθώνος

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 43χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ψηφιακές συσκευές (υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα) και ψηφιακά μέσα αποθήκευσης (εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, κάρτες μνήμης) τα οποία περιείχαν υλικό παιδικής πορνογραφίας, καθώς και βιντεοληπτικό υλικό από την ανωτέρω συσκευή καταγραφής.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΛΛΗΝΗ
 |
ΚΑΜΕΡΑ
 |
ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
 |
ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top