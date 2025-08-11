Φωτιά Κερατέα: Από 2.000 έως 6.000 ευρώ οι αποζημιώσεις

Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη για τις αποζημιώσεις των πληγέντων από τις φωτιές στην Κερατέα / Βίντεο Ερτ

Οι αποζημιώσεις των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Ανατολική Αττική αποφασίστηκαν στη σύσκεψη στο Δημαρχείο Λαυρεωτικής υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η Ερτ, οι πολίτες πρέπει να καταθέσουν το έντυπο της καταγραφής από τις 18 ως τις 27 Αυγούστου, προκειμένου να λάβουν ποσό 600 ευρώ για τα πρώτα έξοδα.

Οι αποζημιώσεις που αποφασίστηκαν είναι:

στα 2.000 ευρώ για σπίτια που με πράσινη σήμανση

στα 4.000 ευρώ για σπίτια με κίτρινη σήμανση

στα 6.000 ευρώ για κόκκινη σήμανση

σε περίπτωση που πρόκειται για παραθεριστική κατοικία τα χρήματα μειώνονται στο μισό

300 έως 500 ευρώ τον μήνα ορίστηκε το ποσό με αναδρομική ισχύ για ενοικίαση

Την εποπτεία σε κάθε σπίτι θα έχει υπάλληλος της δημοτικής αρχής, ενώ σε δεύτερο χρόνο ξεκινούν αντιδιαβρωτικά έργα.

Φωτιά Κερατέα: Στάχτη πάνω από 15.000 στρέμματα

Σε 15.808 στρέμματα ανέρχεται η πληγείσα έκταση από την πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή 8 Αυγούστου στην Κερατέα και επεκτάθηκε σε περιοχές της νοτιοανατολικής Αττικής, έχοντας ως απολογισμό έναν νεκρό, καθώς και καταστροφές σε κατοικίες και περιουσίες.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς, η οποία λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων έλαβε πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να σωθεί και να μην κινδυνεύσει ο Εθνικός Δρυμός Σουνίου, καθώς κατάφεραν να περιορίσουν την φωτιά και να την ανακόψουν προτού αυτή τον φτάσει.

Σύμφωνα με το σύστημα Copernicus, δεν έχουν καεί δάση ή δασικές εκτάσεις, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της πληγείσας έκτασης αφορά χορτολιβαδικές και θαμνώδεις εκτάσεις.

Σύμφωνα με τη δορυφορική λήψη που έγινε το Σάββατο, έπειτα από την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας Copernicus υπολογίζεται ότι από τα 15.808 στρέμματα που κάηκαν τα 11.267 είναι χορτολιβαδικές και θαμνώδεις εκτάσεις.

Αναλυτικά οι εκτάσεις που κάηκαν:

Σύνολο εκτάσεων 15.808 στρέμματα

Εκ των οποίων:

11.267 στρέμματα χορτολιβαδικές και θαμνώδεις

2.519 στρέμματα ετερογενείς/γεωργικές

811 στρέμματα άλλες χρήσεις

643 στρέμματα βοσκότοποι

440 στρέμματα ανοικτοί χώροι με ελάχιστη βλάστηση

127 στρέμματα καλλιέργειες

0 στρέμματα δάση/δασικές εκτάσεις

Σημειώνεται ότι στην συνημμένη εικόνα που δημοσιεύουμε και αποτυπώνει την πληγείσα έκταση παρατίθεται με κίτρινο χρώμα και η πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί κατά το παρελθόν στις 26/6/2025 στο Θυμάρι.

Ακολουθεί συνημμένος ο πίνακας όπου καταγράφονται αναλυτικά οι εκτάσεις που κάηκαν.