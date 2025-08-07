Νέα Στύρα: Η αυτοψία δεν έδειξε πρόβλημα στο πηδάλιο του πλοίου

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση αποκόλλησης του ferry boat που προσάραξε στην ξέρα στα Νέα Στύρα με 105 επιβάτες. Όμως πριν από λίγο υπήρξε μια σοβαρή εξέλιξη που ανατρέπει την κατάθεση του καπετάνιου.

Όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του Star Γιάννης Σωτηρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σπύρου Λάμπρου, ο νηογνώμονας δεν διαπίστωσε βλάβη στο πηδάλιο όπως ισχυρίστηκε στην αρχική του κατάθεση στους λιμενικούς ο πλοίαρχος, ο οποίος αύριο θα οδηγηθεί στα δικαστήρια της Χαλκίδας ώστε να απολογηθεί.

Το ρεπορτάζ του Γ. Σωτηρόπουλου για την αυτοψία στο ferry boat που έπεσε στην ξέρα

Σε εξέλιξη η διαδικασία αποκόλλησης του πλοίου

Όσον αφορά τη διαδικασία για τη ρυμούλκηση του φέρι μποτ, αυτή έχει ξεκινήσει. Οι εργασίες είναι ιδιαίτερα προσεκτικές καθώς στο σημείο έχουμε κυματισμό λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Πρόκειται για μια χρονοβόρα επιχείρηση, ενώ έχουν γίνει όλες οι προπαρασκευαστικές ενέργειες, όπως για παράδειγμα η στεγανοποίηση των ρηγμάτων που έχουν προκληθεί από τη σύγκρουση. Οι υπεύθυνοι έχουν εξετάσει όλα τα πιθανά σενάρια ώστε να μην υπάρξουν απρόοπτα.

Νέα Στύρα: Σε εξέλιξη η διαδικασία αποκόλλησης του πλοίου από την ξέρα

Οι καιρικές συνθήκες επίσπευσαν τις διαδικασίες καθώς από αύριο αναμένονται άνεμοι εντάσεως έως και 9 μποφόρ στο Αιγαίο, γεγονός που ανησύχησε τους υπεύθυνους για πιθανά προβλήματα.