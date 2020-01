Η Αθήνα αλλάζει - Πεζοδρομείται όλο το κέντρο!

Την πεζοδρόμηση όλου του κέντρου ανακοίνωσε ο δήμαρχος, Κώστας Μπακογιάννης, στο 2ο Συνέδριο για τις Βραχυχρόνιες Μισθώσεις με τίτλο «The Best For The Guest».

Σκοπός της εν λόγω πεζοδρόμησης είναι να κλείσουν κομμάτια της πόλης και του κέντρου, στην περιοχή της Πλάκας και το εμπορικό τρίγωνό της, ώστε να μην κυκλοφορούν αυτοκίνητα.

Στο πρόγραμμα πεζοδρόμησης εντάσσονται οι δρόμοι της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Αποστόλου Παύλου, Βασιλίσσης Όλγα, Ηρώδου Αττικού, Βασιλίσσης Σοφίας, Πανεπιστημίου μέχρι την Πλατεία Αιγύπτου και θα ολοκληρώνεται το σχέδιο με την ένταξη της περιοχής του Θησείου.

Ο Κώστας Μπακογιάννης ανέφερε, επίσης, ότι ο Δήμος της Αθήνας συνεργάζεται με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την πραγματοποίηση κυκλοφοριακής μελέτης στην πόλη, η οποία τελευταία έγινε το 2004.

Στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων θα εξαιρούνται οχήματα για τον εφοδιασμό των καταστημάτων και την είσοδο των μόνιμων κατοίκων.