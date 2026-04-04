VW T-Roc: Στα εγκαίνια νέου καταστήματος στην Θεσσαλονίκη

H Karenta γιόρτασε την έλευση του νέου Volkswagen T-Roc στην ελληνική αγορά παράλληλα με τα εγκαίνια του νέου καταστήματος Volkswagen Karenta Μανδύλας στην Καλαμαριά με ένα μοναδικό event που φώτισε τον ουρανό της Θεσσαλονίκης!



Η αποκάλυψη του νέου Volkswagen T-Roc πραγματοποιήθηκε στην ολοκαίνουρια και εντυπωσιακή έκθεση της Volkswagen Karenta Μανδύλας, στην Ελευθερίου Βενιζέλου 2. Ήταν μια λαμπερή βραδιά γεμάτη φως, ροκ διάθεση και ζωντανή ατμόσφαιρα, με πλήθος από φίλους της μάρκας να δίνουν το “παρών”. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη δεύτερη γενιά του best seller SUV της Volkswagen, που αποκαλύφθηκε εις τριπλούν, σε διαφορετικές εκδόσεις και αποχρώσεις!



Τους προσκεκλημένους καλωσόρισε ο διευθυντής των καταστημάτων Karenta Μανδύλας στη Θεσσαλονίκη, κ. Γιώργος Παρασχίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στο νέο κατάστημα, που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία επαφής με τα αυτοκίνητα της Volkswagen, καθώς και στα πλάνα ανάπτυξης της εταιρείας, με δύο ακόμη ολοκαίνουρια καταστήματα να αναμένονται στη Θεσσαλονίκη μέσα στο 2026.



Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο κ. Ηλίας Τσούνης, Επικεφαλής Δημοσίων Σχέσεων της Kosmocar- Karenta, ο οποίος παρουσίασε το νέο T-Roc, επισημαίνοντας ότι αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της φιλοσοφίας “True Volkswagen”: Περισσότερη αξία. Περισσότερη ουσία. Περισσότερη τεχνολογία εκεί που πραγματικά μετράει.



Η βραδιά συνεχίστηκε σε δυναμικό ρυθμό, με signature mocktails, προσεγμένες γευστικές επιλογές και rock μουσική να δίνουν τον τόνο. Το νέο T-Roc, με ανανεωμένο design και αισθητά αναβαθμισμένη ποιότητα και τεχνολογία, μαγνήτισε τα βλέμματα, ενώ η live εμφάνιση των My Excuse ανέβασε την ενέργεια μέχρι αργά.



Πιο ώριμο, πιο εξελιγμένο και πιο ολοκληρωμένο από ποτέ, το νέο T-Roc επανασυστήθηκε στο κοινό μέσα από μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη. Το νέο showroom, το ολοκαίνουριο μοντέλο και η σταθερή αξιοπιστία της Karenta διαμορφώνουν τη σύγχρονη Volkswagen εμπειρία. Και έπεται συνέχεια