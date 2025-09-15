DS Automobiles: Τα μεγάλα ονόματα που μπήκαν στην ομάδα

Ο Taylor Barnard – ο νεότερος οδηγός στην ιστορία της Formula E που συμμετείχε σε E-Prix (Μονακό 2024, 14η θέση), κατέκτησε βαθμούς (Βερολίνο 2024, 10η και 8η θέση), ανέβηκε στο βάθρο (3η θέση στο Σάο Πάολο 2025), είχε pole position (2ος στην Τζέντα 2025) – θα ενταχθεί στη DS PENSKE ως teammate του Maximilian Günther.

Με πέντε βάθρα και δύο pole positions σε μια καριέρα που αριθμεί μόλις 19 αγώνες μέχρι σήμερα, το ταλέντο της ABB FIA Formula E θα ξεκινήσει τη Σεζόν 12 στο τιμόνι της DS E-TENSE FE25 που έχει αναπτυχθεί από την DS Performance.Ένας αποφασιστικός οδηγός με ικανότητα σε εντυπωσιακές προσπεράσεις, ο νεαρότερος του grid – μόλις 21 ετών – θα έχει στη διάθεσή του ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό μονοθέσιο και αποστολή να αναδείξει την ηλεκτρική τεχνολογία της DS Automobiles στις πίστες Formula E ανά τον κόσμο.



Με δίδυμο τους Taylor Barnard και Maximilian Günther (με δύο νίκες και δύο pole positions στη Σεζόν 11), η DS Automobiles στοχεύει να ενισχύσει το εντυπωσιακό της παλμαρέ με περισσότερες νίκες και τη διεκδίκηση νέων παγκόσμιων τίτλων.Μετά από τρεις σεζόν στο πλευρό της γαλλοαμερικανικής ομάδας και σημαντικές επιτυχίες την περίοδο 2022-2025 (οκτώ βάθρα, μία νίκη και τρεις pole positions), ο μοναδικός διπλός πρωταθλητής της Formula E, Jean-Éric Vergne, και η DS PENSKE αποφάσισαν να ακολουθήσουν ξεχωριστούς δρόμους.

Έτσι ολοκληρώνεται μια σπουδαία αθλητική και ανθρώπινη πορεία μεταξύ του “JEV” και της DS Automobiles, που ανέδειξε τη μάρκα διεθνώς. Στα οκτώ χρόνια κοινής πορείας, τα εντυπωσιακά αποτελέσματα περιλαμβάνουν δύο τίτλους κατασκευαστών, έναν τίτλο οδηγών, έξι νίκες, 25 βάθρα και 11 pole positions.Τα επίσημα δοκιμαστικά για τη Σεζόν 12 θα διεξαχθούν στη Βαλένθια της Ισπανίας από τις 27 έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ ο πρώτος αγώνας θα πραγματοποιηθεί στο Σάο Πάολο (Βραζιλία) στις 6 Δεκεμβρίου.