Pirelli P Zero: Γιατί του έδωσαν αυτό το όνομα 

Το Pirelli P Zero, το απόλυτο ελαστικό υψηλών επιδόσεων, γιορτάζει φέτος την 40ή του επέτειο.Το όνομα P Zero εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1985, κάνοντας το ντεμπούτο του στη Lancia Delta S4 Stradale.Το πρώτο αυτό P Zero για χρήση σε δρόμο ήταν μια εξέλιξη του προκατόχου του, που είχε χρησιμοποιηθεί στο θρυλικό αγωνιστικό αυτοκίνητο Lancia Delta S4 της κατηγορίας Group B. Η Lancia Delta S4 έγινε θρύλος για τις τεχνολογικές της καινοτομίες και τη δυναμική της αιχμής, με την Pirelli να αποτελεί τη φυσική επιλογή για την ανάπτυξη ενός ελαστικού ικανού να προσφέρει εξαιρετικές επιδόσεις. Αυτή η μοναδική απαίτηση πυροδότησε μια πραγματική επανάσταση στη βιομηχανία ελαστικών, οδηγώντας στη δημιουργία της κατηγορίας UHP (Ultra High-Performance). Το όνομα "P Zero" συμβόλιζε μια νέα αρχή για την ιταλική εταιρεία ελαστικών, συνδυάζοντας το παραδοσιακό "P" της Pirelli με τη λέξη "Zero".

Στη διάρκεια των τεσσάρων γενεών του, το Pirelli P Zero έχει κατακτήσει την κορυφή της αγοράς, χάρη στον ασύγκριτο αριθμό homologation για διαφορετικούς κατασκευαστές αυτοκινήτων, με περισσότερες από 3.000 εκδόσεις να έχουν δημιουργηθεί έως σήμερα. Η λίστα των αυτοκινήτων που έχουν εξοπλιστεί με αυτά τα ελαστικά είναι εκτενής και περιλαμβάνει εμβληματικά μοντέλα, όπως τα Ferrari F40, 512 Testarossa, και LaFerrari· Lamborghini Countach, Diablo, Murciélago, και Aventador· McLaren MP4-12C και P1· Pagani Zonda, Huayra, και Utopia· Aston Martin Vanquish, DB9, V12 Vantage· καθώς και διάφορες εκδόσεις των Porsche 911, Cayenne, και Macan.

Το P Zero συνεχίζει να θέτει τα πρότυπα για τα ελαστικά υψηλών επιδόσεων και σήμερα, όπως επιβεβαιώνεται συχνά από συγκριτικές δοκιμές που δημοσιεύονται από κορυφαία αυτοκινητιστικά έντυπα. Παράλληλα, το P Zero βρίσκεται πάντα στην αιχμή των καινοτομιών της Pirelli. Το 2019, το P Zero εισήγαγε για πρώτη φορά το πακέτο Elect για ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά οχήματα, το οποίο έγινε σημείο αναφοράς στη βιομηχανία. Το 2023, η Pirelli παρουσίασε το P Zero E, το πρώτο ελαστικό Ultra High-Performance (UHP) με τουλάχιστον 55% υλικά βιολογικής ή ανακυκλωμένης προέλευσης, κερδίζοντας την πολυπόθητη αξιολόγηση “τριπλό Α” στην ευρωπαϊκή ετικέτα ελαστικών.Στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, όπου γεννήθηκε, το P Zero είναι συνώνυμο της κορυφαίας απόδοσης: από τη Formula 1 έως διάφορες άλλες κατηγορίες αγώνων.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο