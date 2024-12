KOSMOCAR Α.Ε: Τριπλή διάκριση στα εθνικά βραβεία εξυπηρέτησης πελατών 2024

Η KOSMOCAR Α.Ε. κατέκτησε κορυφαίες διακρίσεις στα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών 2024, τον καταξιωμένο θεσμό που αναγνωρίζει και επιβραβεύει τις εξαιρετικές πρακτικές και καινοτόμες πρωτοβουλίες στην εξυπηρέτηση πελατών. Οι επιτυχίες της εταιρείας ενισχύουν τη θέση της ως ηγέτιδα δύναμη στον κλάδο του αυτοκινήτου και της κινητικότητας στην ελληνική αγορά, ενώ επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή της για παροχή υψηλής ποιότητας εξυπηρέτησης στον πελάτη.

Συγκεκριμένα, η KOSMOCAR Α.Ε., μέσω της :Dribe απέσπασε τα κορυφαία βραβεία Customer Service Excellence Award στις κατηγορίες:

Η Καινοτομία στην Εμπειρία του Πελάτη - Best Use of Innovation in Customer Experience Καλύτερη Εφαρμογή Mobile App στην Εμπειρία του Χρήστη - Best Mobile App for User Experience

Επιπλέον, η εταιρεία βραβεύθηκε με το Customer Service Distinction Award στην κατηγορία:

Καλύτερη Χρήση Τεχνολογίας στην Εμπειρία του Χρήστη - Best Use of Technology in User Experience

Οι διακρίσεις αυτές αντικατοπτρίζουν την αδιάκοπη προσπάθεια της KOSMOCAR για καινοτομία, τεχνολογική υπεροχή και προσαρμογή στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών της.



Ο CEO της KOSMOCAR, κ. Ιωάννης Εμιρζάς, δήλωσε σχετικά:

«Η KOSMOCAR γιορτάζει εφέτος 54 χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας, έχοντας στη φαρέτρα της ισχυρές συνεργασίες με κορυφαίες μάρκες, όπως η Volkswagen, η Audi, η Skoda, η Bentley και η Ducati. Η :Dribe αποτελεί μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία που φέρνει την ευέλικτη κινητικότητα στο προσκήνιο. Μέσα από μια εύχρηστη εφαρμογή, σε ελάχιστο χρόνο και χωρίς γραφειοκρατία, δίνουμε τη δυνατότητα σε ιδιώτες και εταιρείες να κάνουν χρήση όποιου αυτοκινήτου διαλέξουν μέσα από μια μεγάλη γκάμα, για όσο χρονικό διάστημα επιθυμούν. Το όραμα αυτό υλοποιήθηκε χάρη στη "startup" φιλοσοφία μέσα στον οργανισμό της KOSMOCAR. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας για την εξαιρετική δουλειά και την αναγνώριση!»



Ο Director της :Dribe, κ. Σταμάτης Μπογέας, ανέφερε: «Η :Dribe είναι μια δυναμική startup που ξεκίνησε την πορεία της στην Ελλάδα πριν από 8 μήνες. Από την πρώτη στιγμή πιστέψαμε στο project, εργαστήκαμε με αφοσίωση, συντονισμό και στρατηγική. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα για την εξαιρετική δουλειά! Είμαι βέβαιος ότι τα σημερινά βραβεία είναι μόνο η αρχή για τις μεγάλες επιτυχίες που έρχονται.»

Με αυτή τη βράβευση, η KOSMOCAR Α.Ε. αποδεικνύει για ακόμη μία φορά την πρωτοπορία της στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών, συνδυάζοντας την καινοτομία, την τεχνολογία και την άριστη εμπειρία χρήστη.

