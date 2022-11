23ο NISMO Festival: Δείτε τα πιο καυτά αγωνιστικά μοντέλα

Η Nissan Motor Co., Ltd. (Nissan) και η Nissan Motorsports & Customizing Co., Ltd. (NMC) εξέδωσαν ανακοίνωση σχετικά με το περίγραμμα των εκδηλώσεων για το 23ο NISMO Festival. To φεστιβάλ – θεσμός, που γίνεται προς τιμή των απανταχού θαυμαστών της Nissan / NISMO,

Το φετινό NISMO Festival θα πραγματοποιηθεί στο Fuji Speedway στην περιφέρεια της Shizuoka, στις 4 Δεκεμβρίου..Θα περιλαμβάνει το Nissan Z GT500, το οποίο έκανε το ντεμπούτο του στο SUPER GT αυτή τη σεζόν και κέρδισε το πρωτάθλημα της διοργάνωσης, φέρνοντας τον πρώτο τίτλο στο GT500 για τη Nissan, μετά από επτά χρόνια. Με αφορμή αυτό το επίτευγμα, θα πραγματοποιηθεί μια τελετή πρωταθλήματος SUPER GT.

Το Nissan Z GT4, το οποίο έχει τραβήξει τα βλέμματα σε παγκόσμιο επίπεδο και άλλα αγωνιστικά αυτοκίνητα Z από την Ιαπωνία και το εξωτερικό, θα εκτίθενται επίσης και θα πραγματοποιούν διαδρομές επίδειξης. Επιπλέον, μια έκθεση μνήμης και άλλες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν για να τιμήσουν τη μνήμη του θρύλου των αγώνων Kunimitsu Takahashi, ο οποίος πέτυχε πολλά λαμπρά αποτελέσματα για τη Nissan.

Προκειμένου η συγκεκριμένη γιορτή του NISMO Festival να γίνει ακόμα πιο συναρπαστική, μετά από απουσία δύο ετών, θα εκτεθούν αντικείμενα και οχήματα από προηγούμενες διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου της δεκαετίας του 1990 που συμμετείχε στις 24 Ώρες του Le Mans και ενός Skyline GT-R (R32) προδιαγραφών Group Α.

