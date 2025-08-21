Μαρία Βοσκοπούλου: Beach party για τα 24α γενέθλιά της

Την πιο ξεχωριστή μέρα του χρόνου γιόρτασε η Μαρία Βοσκοπούλου, κόρη της Άντζελας Γκερέκου και του αείμνηστου Τόλη Βοσκόπουλου, η οποία έκλεισε τα 24 της χρόνια και το γιόρτασε με ήλιο, θάλασσα και αγαπημένα πρόσωπα.

Γενέθλια με φόντο το απέραντο γαλάζιο

Η Μαρία Βοσκοπούλου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά φωτογραφιών από τις καλοκαιρινές της διακοπές, με αφορμή τα γενέθλιά της.

Ξέγνοιαστες στιγμές στην παραλία, φως, χαμόγελα, καλοκαιρινή αύρα και φυσικά απλότητα.

Χωρίς να κάνει μεγάλες δηλώσεις, η Μαρία φρόντισε μέσα από τις εικόνες της να μοιραστεί την ευγνωμοσύνη της για το «δώρο της ζωής» και τους ανθρώπους που την αγαπούν και τη στηρίζουν.

Η μητέρα της, Άντζελα Γκερέκου, πάντα στο πλευρό της

Η Άντζελα Γκερέκου δεσταματά να μιλάει με περηφάνια για την κόρη της, έχει αναφερθεί αρκετές φορές στη σχέση τους αλλά και στον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε ο Τόλης Βοσκόπουλος στη ζωή της Μαρίας.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε δηλώσει: «Από εμένα έχει την επιμονή και το πείσμα μου. Η Μαρία έχει τα δικά της φτερά. Πιστεύω ότι στα παιδιά πρέπει να δίνουμε ρίζες και φτερά, για να πάνε όπου θέλουν. Η Μαρία είχε μεγάλη εμπιστοσύνη στον Τόλη, τον άκουγε. Είναι σαν οδηγός μέσα στο μυαλό της».

Ο Τόλης Βοσκόπουλος με τη σύζυγό του Άντζελα Γκερέκου και την κόρη του, Μαρία, στο Άλσος, το 2019

Η Μαρία Βοσκοπούλου ακολουθεί τα βήματα της μητέρας της

Τα τελευταία χρόνια η Μαρία κάνει σταθερά βήματα στον χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης, με εμφανίσεις που έχουν ξεχωρίσει και πολλούς να κάνουν λόγο για ένα ανερχόμενο ταλέντο.