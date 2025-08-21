Μαρία Βοσκοπούλου: Beach party για τα 24α γενέθλιά της

Δείτε φωτογραφίες που δημοσίευσε

21.08.25 , 08:15 Μαρία Βοσκοπούλου: Beach party για τα 24α γενέθλιά της
Την πιο ξεχωριστή μέρα του χρόνου γιόρτασε η Μαρία Βοσκοπούλου, κόρη της Άντζελας Γκερέκου και του αείμνηστου Τόλη Βοσκόπουλου, η οποία έκλεισε τα 24 της χρόνια και το γιόρτασε  με ήλιο, θάλασσα και αγαπημένα πρόσωπα.

Γενέθλια με φόντο το απέραντο γαλάζιο

Η Μαρία Βοσκοπούλου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά φωτογραφιών από τις καλοκαιρινές της διακοπές, με αφορμή τα γενέθλιά της.

Μαρία Βοσκοπούλου: Διακοπές με τις φίλες της στην Πάρο και στην Αντίπαρο

Ξέγνοιαστες στιγμές στην παραλία, φως, χαμόγελα, καλοκαιρινή αύρα και φυσικά απλότητα.

Χωρίς να κάνει μεγάλες δηλώσεις, η Μαρία φρόντισε μέσα από τις εικόνες της να μοιραστεί την ευγνωμοσύνη της για το «δώρο της ζωής» και τους ανθρώπους που την αγαπούν και τη στηρίζουν.

 

 Η μητέρα της, Άντζελα Γκερέκου, πάντα στο πλευρό της

Η Άντζελα Γκερέκου δεσταματά να μιλάει με περηφάνια για την κόρη της, έχει αναφερθεί αρκετές φορές στη σχέση τους αλλά και στον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε ο Τόλης Βοσκόπουλος στη ζωή της Μαρίας.

Μαρία Βοσκοπούλου: Συγκινεί τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο του πατέρα της

Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε δηλώσει: «Από εμένα έχει την επιμονή και το πείσμα μου. Η Μαρία έχει τα δικά της φτερά. Πιστεύω ότι στα παιδιά πρέπει να δίνουμε ρίζες και φτερά, για να πάνε όπου θέλουν. Η Μαρία είχε μεγάλη εμπιστοσύνη στον Τόλη, τον άκουγε. Είναι σαν οδηγός μέσα στο μυαλό της».

Ο Τόλης Βοσκόπουλος με τη σύζυγό του Άντζελα Γκερέκου και την κόρη του, Μαρία, στο Άλσος, το 2019 / NDP Photo Agency

Ο Τόλης Βοσκόπουλος με τη σύζυγό του Άντζελα Γκερέκου και την κόρη του, Μαρία, στο Άλσος, το 2019 / NDP Photo Agency 

Η Μαρία Βοσκοπούλου ακολουθεί τα βήματα της μητέρας της

Τα τελευταία χρόνια η Μαρία κάνει σταθερά βήματα στον χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης, με εμφανίσεις που έχουν ξεχωρίσει και πολλούς να κάνουν λόγο για ένα ανερχόμενο ταλέντο.

 

Back to Top