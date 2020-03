Τα νέα Mazda CX-30 και MX-30 κατακτούν το βραβείο Red Dot design

Η πιο πρόσφατη εξέλιξη της σχεδιαστικής φιλοσοφίας Kodo κατακτά διπλή διάκριση στον ετήσιο διαγωνισμό προϊοντικού σχεδιασμού

Διπλή αναγνώριση με τη βράβευση των Mazda CX-30 και MX-30 από τον οργανισμό 'Red Dot: Product Design 2020'. Το μικρομεσαίο SUV CX-30 και το πρώτο αμιγώς ηλεκτροκίνητο μοντέλο της Mazda, το MX-30, έρχονται να συμπληρώσουν το στόλο των βραβευμένων μοντέλων της Mazda που σχεδιάστηκαν υιοθετώντας τη φιλοσοφία Kodo: τη φιλοσοφία του ‘Soul of Motion’.

Το νέο Mazda CX-30 είναι το δεύτερο μοντέλο παραγωγής που δημιουργήθηκε με βάση την πιο πρόσφατη εξέλιξη της σχεδιαστικής φιλοσοφίας Kodo – του καλλιτεχνικού design, που έχει τις ρίζες της στην παραδοσιακή Ιαπωνική καλαισθησία. Ο σχεδιασμός κάθε επιμέρους τμήματος, βάσει της αρχής του 'less is more', είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία των καθαρών και όμορφων επιφανειών του CX-30, επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο και την παρουσίαση μίας εντελώς πρωτότυπης εμφάνισης σε ένα μοντέλο της κατηγορίας των μικρομεσαίων crossover SUV.

Το κορυφαίας ποιότητας, ανθρωποκεντρικό εσωτερικό του Mazda CX-30 συνδυάζει ιδανικά την εργονομία με την τεχνολογία αιχμής. Η γκάμα των κινητήρων περιλαμβάνει τον επαναστατικό βενζινοκινητήρα Skyactiv-X της Mazda ο οποίος εξασφαλίζει επίπεδο οικονομίας και αποδοτικότητας παρόμοιο με εκείνο ενός κινητήρα diesel2.

Διατηρώντας αναλλοίωτες τις όμορφες, και καλαίσθητες φόρμες του Kodo, το στυλ του Mazda MX-30 αντιπροσωπεύει μια πιο σύγχρονη αισθητική που επικεντρώνεται στις φουτουριστικές αξίες. Η νέα τεχνολογία ηλεκτροκίνησης e-Skyactiv της Mazda, περιλαμβάνει μία μπαταρία ιόντων λιθίου ισχύος 35.5kWh που εξασφαλίζει στο Mazda MX-30 αυτονομία της τάξεως των 200χλμ, η οποία ξεπερνά κατά πολύ τα 48χλμ. των συνηθισμένων διαδρομών που καλύπτει καθημερινά ο μέσος Ευρωπαίος οδηγός. Τόσο η νέα αρχιτεκτονική ηλεκτροκίνησης Skyactiv-Vehicle όσο και οι τεχνολογίες ασφαλείας i-Activsense έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να εναρμονίζονται απόλυτα με τα εγγενή χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου ως προς την ομαλή, αθόρυβη και πλήρως ηλεκτρική του συμπεριφορά κατά την οδήγηση.



Δείτε τα τεχνικά στοιχεία

MX-30 κατανάλωση ηλεκτρικής ενεργείας κατά WLTP: 14,5-19,0 kWh/100χλμ.

Αυτονομία: 200-262χλμ. (αστικός κύκλος).

Εκπομπές CO2 κατά WLTP: 0 g/km

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενεργείας κατά NEDC : 16,0 kWh/100km (συνδυασμένη)

Αυτονομία: 237-298 (αστικός κύκλος).

Εκπομπές CO2 κατά NEDC: 0 g/km

CX-30 Κατανάλωση Skyactiv-X κατά WLTP: 5.9-7.0 λ./100km.

Εκπομπές CO2 κατά WLTP: 133-160 g/km

Κατανάλωση κατά NEDC : 4.6-5.6 l/100km.

Εκπομπές CO2 κατά NEDC: 105-128 g/km.

Πρόκειται για το όγδοο και ένατο βραβείο που απονέμεται σε μοντέλα Mazda της φιλοσοφίας Kodo μέχρι σήμερα. Είχαν προηγηθεί το Mazda3 το 2019, το MX-5 RF το 2017, το MX-5 soft top, το CX-3 και Mazda2 (και τα δύο το 2015), η προηγούμενη γενιά του Mazda3 (2014) και το Mazda6 (2013).