Στην τελική ευθεία το Πρωτάθλημα Τύπου

Η 21η αγωνιστική διεξήχθη το Σάββατο 04/4/2026 για το επίσημο Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Τύπου, που διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλουμένων Εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης.

Σε μία γεμάτη ποδοσφαιρική χρονιά, η οποία είναι αφιερωμένη από τον Π.Σ.Α.Ε. ΜΜΕ στα "100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο, που όλοι αγαπήσαμε" οι ομάδες αγωνίστηκαν με πάθος & μεράκι και ολοκλήρωσαν με επιτυχία τους τρεις γύρους της κανονικής διάρκειας της διοργάνωσης.

Τα ζευγάρια για τα play off αναδείχθηκαν και τα ματς αρχίζουν ξανά το Σάββατο 18/4 με την προημιτελική φάση: Kingbet - WSL GR, YΕΘΑ – ΙΠΠΑΣΙΑ, ΣΕΗ – SPORTIME, GREEN PIXEL - ΣΧΕΔΙΑ

Οι επαναληπτικοί αγώνες θα γίνουν το Σάββατο 25/4.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 21ης αγωνιστικής -- Π.Σ.Α.Ε. ΜΜΕ - ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΙΠΠΑΣΙΑ - GREEN PIXEL 0--3

ΣΧΕΔΙΑ -- WSL GR 9--4

SPORTIME -- KINGBET 1--9

ΣΕΗ -- ΥΕΘΑ 0--2

Το επίσημο Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Τύπου 2025- 2026 πραγματοποιείται με την υποστήριξη των επιχειρήσεων: «A4B», «VKC SA», «Διεθνής Αθλητική - ADMIRAL», «COCA COLA 3E HELLAS», Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος".

H διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα: Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ), ‘Ενωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθήνας (ΕΣΗΕΑ), Ενωση Συντακτών Περιοδικού & Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ), Ενωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου - Ηπείρου & Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ), Ενωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας & Θράκης (ΕΣΗΕΜΘ), Ενωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας & Ευβοίας (ΕΣΗΕΣΘΣτΕ), Ενωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ) , ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΠΗΕΑ), ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (ΕΔΟΕΑΠ) & του Υπουργείου Αθλητισμού, του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας & Ενημέρωσης.