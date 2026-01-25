«Χάλκινη» η εθνική πόλο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου!

Νίκησε 12-5 την Ιταλία

«Χάλκινη» η εθνική πόλο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου!
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Φωτογραφίες Eurokinissi
Εθνική Πόλο
Μετά από 22 συμμετοχές, δύο τέταρτες θέσεις και πολλές απογοητεύσεις, η εθνική υδατοσφαίρισης ανδρών κατάφερε επιτέλους να κατακτήσει, σήμερα στο Βελιγράδι, το παρθενικό της μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, τη μοναδική μεγάλη διοργάνωση όπου δεν είχε μπορέσει μέχρι τώρα να ανέβει στο βάθρο.

Με χειροκροτήματα και λουλούδια η υποδοχή των «χρυσών» κοριτσιών του πόλο

Ο «μικρός» τελικός στην «Belgrade Arena» απέναντι στην Ιταλία εξελίχθηκε σε παράσταση για ένα ρόλο, αφού το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα βρήκε το αμυντικό... φίλτρο που είχε χάσει στον ημιτελικό με την Ουγγαρία και «καθάρισε» από νωρίς το ματς, φτάνοντας πανηγυρικά στο τελικό 12-5 και στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου. Η πρώτη... κατάρα «έσπασε», μένει η δεύτερη: η κορυφή.

«Χάλκινη» η εθνική πόλο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Σε έναν «μικρό» τελικό, όπου οι αντίπαλοι προέρχονται από ήττα στον ημιτελικό και είναι εύθραυστοι ψυχολογικά, το ξεκίνημα του αγώνα είναι πολύ σημαντικό. Η εθνική τα έκανε σχεδόν όλα τέλεια για έξι λεπτά, σε άμυνα και επίθεση, και προηγήθηκε 4-0, παίρνοντας από νωρίς σημαντικό πλεονέκτημα. Ο Σάντρο Καμπάνια πήρε εσπευσμένα τάιμ-άουτ και οι Ιταλοί βρήκαν ένα γκολ με πέναλτι, αλλά μία σπουδαία απόκρουση του Ζερδεβά, σε προσπάθεια του Ντι Σόμα από τα 2μ., και δύο καλές άμυνες σε παίκτη λιγότερο, επέτρεψαν στην ελληνική ομάδα να κλείσει το εναρκτήριο οκτάλεπτο με 4-1. 

Στη δεύτερη περίοδο οι διεθνείς χρεώθηκαν αρκετές αποβολές, αλλά τα μπλοκ και ο Ζερδεβάς υποχρέωσαν τους «σετεμπέλο» να έχουν 0/7 στον παραπάνω, πριν σκοράρει ο Κοντέμι στα τελευταία δευτερόλεπτα του ημιχρόνου. Στο μεσοδιάστημα όμως, η εθνική είχε ξεφύγει 7-1 και είχε βάλει το... νερό στο αυλάκι. Η Ιταλία συνέχισε να σπαταλάει τις αποβολές που κέρδιζε (3/17 συνολικά) και η «γαλανόλευκη» απλά διαχειρίστηκε το υπόλοιπο της αναμέτρησης και ξεκίνησε να πανηγυρίζει πολύ πριν την τελευταία κόρνα της γραμματείας.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την τυπικά γηπεδούχο Ιταλία): 1-4, 1-3, 2-3, 1-2
 
Η εξέλιξη του σκορ: 0-1 Γκιουβέτσης (π.π.), 0-2 Κάκαρης (φουνταριστός), 0-3 Αργυρόπουλος (π.π.), 0-4 Αργυρόπουλος (π.π.), 1-4 Φερέρο (πέναλτι), 1-5 Καλογερόπουλος (π.π.), 1-6 Παπαναστασίου (κόντρα), 1-7 Καλογερόπουλος (π.π.), 2-7 Κοντέμι (π.π.), 2-8 Κάκαρης (φουνταριστός), 3-8 Κοντέμι (π.π.), 3-9 Γκιουβέτσης (περιφέρεια), 3-10 Νικολαϊδης (π.π.), 4-10 Φερέρο (περιφέρεια), 4-11 Αργυρόπουλος (π.π.), 5-11 Μπαλτζαρίνι (π.π.), 5-12, Αργυρόπουλος (π.π.).
 
Η εθνική είχε 8/12 με παίκτη παραπάνω, 1 γκολ από την περιφέρεια, 2 από θέση φουνταριστού και 1 στην κόντρα. 
Η Ιταλία είχε 3/17 με παίκτη παραπάνω, 1/1 πέναλτι και 1 γκολ από την περιφέρεια.

Αποβλήθηκε με αντικατάσταση ο Μπαλτζαρίνι, 42 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ματς. Με τρεις ποινές αποβλήθηκαν ο Παπανικολάου (5΄53΄΄ πριν τη λήξη του αγώνα) και ο Σκουμπάκης (2΄33΄΄ πριν το τέλος της αναμέτρησης).
 
Διαιτητές: Σβαρτς (Ισραήλ), Κόβατς-Τσάτλος (Ουγγαρία)
 
Οι συνθέσεις:

ΙΤΑΛΙΑ (Σάντρο Καμπάνια): Ντελ Λούνγκο, Κάσια, Αλεζιάνι, Ντελ Μπάσο, Φερέρο 2, Ντι Σόμα, Ντόλτσε, Τζιανάτσα, Ιόκι Γκράτα, Μπρούνι, Κοντέμι 2, Καρνεζέκι, Ντε Μικέλις, Μπαλτζαρίνι 1

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 4, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 2, Χαλυβόπουλος, Κάκαρης 2, Νικολαϊδης 1, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Πούρος

** Εκτός 14άδας της εθνικής έμεινε -όπως και στον ημιτελικό- ο Σαμίρ Σπάχιτς.

ΠΟΛΟ
 |
ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ
