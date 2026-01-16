Tα δύο μεγάλα ονόματα που ακούγονται για τον Ολυμπιακό

Διπλό μεταγραφικό σενάριο που ανοίγει μεγάλη συζήτηση

Τα Μεγάλα Ονόματα Που Ακούγονται Για Τον Ολυμπιακό
Ακούστε το άρθρο

Δύο ονόματα που “δένουν” διαφορετικές ανάγκες του Ολυμπιακού βάζει στο προσκήνιο η LiveSport, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχουν δημοσιεύματα σε Ιταλία και Βραζιλία για τον διεθνή αριστερό μπακ Κώστα Τσιμίκα και για τον νεαρό στόπερ της Γκρέμιο, Λουίς Εντουάρντο. Στο ίδιο πακέτο, η εφημερίδα επισημαίνει ότι ο Ολυμπιακός πάει στο κρίσιμο ματς με τη Λεβερκούζεν έχοντας διαθέσιμους Ελ Κααμπί, Πιρόλα και Μπρούνο.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο www.sportdog.gr

