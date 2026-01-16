Tα δύο μεγάλα ονόματα που ακούγονται για τον Ολυμπιακό

Δύο ονόματα που “δένουν” διαφορετικές ανάγκες του Ολυμπιακού βάζει στο προσκήνιο η LiveSport, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχουν δημοσιεύματα σε Ιταλία και Βραζιλία για τον διεθνή αριστερό μπακ Κώστα Τσιμίκα και για τον νεαρό στόπερ της Γκρέμιο, Λουίς Εντουάρντο. Στο ίδιο πακέτο, η εφημερίδα επισημαίνει ότι ο Ολυμπιακός πάει στο κρίσιμο ματς με τη Λεβερκούζεν έχοντας διαθέσιμους Ελ Κααμπί, Πιρόλα και Μπρούνο.

