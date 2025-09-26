Interwetten: Συνεργασία ονοματοδοσίας με τον Interwetten Ελλάδα Sports 94,3

Παρών ο θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου Lothar Matthaeus

Ονοματοδοσία του Interwetten Ελλάδα Sports  94,3
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Τιτάνια την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου η συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο ραδιοφωνικός σταθμός Interwetten Ελλάδα Sports 94,3 για τη συνεργασία ονοματοδοσίας με τη στοιχηματική εταιρεία Interwetten, την οποία τίμησε με την παρουσία του και ο θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και brand ambassador της Interwetten, Lothar Matthaeus.

Στη συνέντευξη τύπου, συντονίστρια της οποίας ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, τοποθετήθηκαν από πλευράς του σταθμού ο ιδιοκτήτης Δήμος Τσαπαλιάρης, ο διευθυντής προγράμματος Γιώργος Χελάκης και ο νομικός σύμβουλος Αντώνης Πετρίδης, και από πλευράς Interwetten o Country Director Μάριος Λευκαρίτης, ενώ απεύθυνε χαιρετισμό και ο πρόεδρος της Hellenic Gaming Association Χρήστος Παναγόπουλος.

Interwetten: Συνεργασία ονοματοδοσίας με τον Interwetten Ελλάδα Sports 94,3

Χρήστος Παναγόπουλος Πρόεδρος της Hellenic Gaming Association

Όλοι οι ομιλητές τόνισαν τη σημασία της συνεργασίας τόσο σε ουσιαστικό όσο και σε συμβολικό επίπεδο – μία συνεργασία που έχει ως στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του προγράμματος του Interwetten Ελλάδα Sports 94,3 και την καθιέρωσή του ως εναλλακτική επιλογή για αθλητική ενημέρωση μακριά από δεσμεύσεις και εξαρτήσεις από κάθε είδους συμφέροντα.

Ζέτα Θεοδωρακοπούλου (αριστερά), και Μάριος Λευκαρίτης (δεξιά), Country Director Interwetten

Ο Ιδιοκτήτης του σταθμού, Δήμος Τσαπαλιάρης, δήλωσε: “Ευχαριστούμε την ιδιοκτησία και τους ανθρώπους της Interwetten που εμπιστεύθηκαν το εγχείρημα που ξεκινήσαμε εδώ και δύο χρόνια με το Γιώργο Χελάκη να κάνουμε ένα ραδιόφωνο ποιοτικό, αθλητικό αλλά και ενημερωτικό – ένα σύγχρονο ραδιόφωνο που θα απευθύνεται στους νέους. Με την υποστήριξη της Interwetten έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ένα ραδιόφωνο διαφορετικό. Με το σύνθημα «Ζήσε αθλητικά» προσπαθούμε να σηκώσουμε τους νέους από το πληκτρολόγιο και το κινητό και να αθληθούν.”

Ο Μάριος Λευκαρίτης, Country Director της Interwetten, τόνισε: “Η απόφασή μας να στηρίξουμε αυτήν την προσπάθεια, δεν ήταν τυχαία. Πιστεύουμε βαθιά στον ρόλο που διαδραματίζει το ραδιόφωνο στην άμεση, έγκυρη ενημέρωση και στην ψυχαγωγία του κοινού. Το ραδιόφωνο αποτελεί γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων, φέρνοντας κοντά διαφορετικές φωνές, ιδέες και συναισθήματα. Η ονοματοδοσία, πέρα από το προφανές όφελος της προβολής για την εταιρεία μας, είναι για εμάς μια πράξη ευθύνης και προσφοράς. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε ενεργά στη συνέχιση και κυρίως στην ποιοτική λειτουργία του σταθμού, ενισχύοντας τις παραγωγές, τις δράσεις και ταπρογράμματά του. Ταυτόχρονα, θέλουμε να δώσουμε νέα πνοή και να ενθαρρύνουμε τη δημιουργικότητα και την καινοτομία στον χώρο των μέσων ενημέρωσης.

Mάριος Λευκαρίτης και Γιώργος Χελάκης 

Ο Διευθυντής Προγράμματος του Interwetten Ελλάδα Sports 94,3, Γιώργος Χελάκης, είπε μεταξύ άλλων: “Όταν ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια αισθανόμασταν ως φτωχοί συγγενείς, τώρα και με τη στήριξη και της Interwetten αισθανόμαστε τελείως διαφορετικά, αισθανόμαστε έτοιμοι να βάλουμε ένα στοίχημα με τον εαυτό μας για ένα ποιοτικό αθλητικό ραδιόφωνο και δεσμευόμαστε απέναντί σας ότι αυτό το στοίχημα θα το κερδίσουμε.”

Ο Χρήστος Παναγόπουλος, Πρόεδρος της Hellenic Gaming Association, χαιρέτησε τη συνέντευξη τύπου αναφέροντας: “Εύχομαι καλή αρχή και καλή επιτυχία σε όλους. Θέλω να κάνω μία ιδιαίτερη αναφορά στο θρύλο του Γερμανικού και παγκόσμιου ποδοσφαίρου και επίσημο συνεργάτη της Interwetten, τον Lothar Matthaeus που για μία ακόμα φορά βρίσκεται στη χώρα μας. Η Interwetten είναι μία από τις πρώτες εταιρείες που από το 1998 επέλεξε να δραστηριοποιηθεί στη χώρα μας και πιστεύω ότι δικαιώθηκε.

Νομικός Σύμβουλος του Interwetten Ελλάδα Sports 94,3, Αντώνης Πετρίδης

Ο Νομικός Σύμβουλος του Interwetten Ελλάδα Sports 94,3, Αντώνης Πετρίδης, τόνισε: “Μέσα στις προθέσεις, πέραν της αμιγώς εμπορικής δραστηριότητας και της όποιας απόδοσης μπορεί να έχει αυτή η συνέργεια υπάρχει και από τις δύο πλευρές η διάθεση ανάδειξης και της εταιρικής ευθύνης, για την οποία θεωρώ ότι είναι πολύ ουσιώδες το εγχείρημα αυτό. Εύχομαι μακροημέρευση και καλή επιτυχία.”

Ο θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου Lothar Matthaeus

Ο Λόταρ Ματέους, κάτοχος της Χρυσής Μπάλας και Brand Ambassador της Interwetten, δήλωσε: “Μετά από τόσα χρόνια συνεργασίας με την Interwetten, νιώθω πλέον ότι είμαστε μια οικογένεια, με μια σχέση εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε σε μια τόσο καλά οργανωμένη εκδήλωση και πραγματικά χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ. Όπως πάντα σε μια οικογένεια, σε μια ομάδα, τα δίνω όλα για την Interwetten, και τα δίνω όλα για να πετύχει και αυτό το εγχείρημα που έχετε ξεκινήσει εδώ, όπως ακριβώς έκανα και ως ποδοσφαιριστής και αρχηγός στις ομάδες που έπαιξα. Όταν μιλάμε για Interwetten, μιλάμε για ευθύτητα, για σοβαρότητα, για αξιοπιστία και όταν μπαίνεις σε μια σχέση με μια στοιχηματική εταιρεία αυτά είναι τα ζητούμενα για να δημιουργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης.”

Αντώνης Πετρίδης (αριστερά), Νομικός Σύμβουλος Interwetten Ελλάδα Sports 94,3, Μάριος Λευκαρίτης (κέντρο), Country Director Interwetten, και Lothar Matthaeus (δεξιά), Brand Ambassador Interwetten

Η Interwetten ιδρύθηκε το 1990 και με εμπειρία 35 ετών στο online gaming είναι ένα από τα κορυφαία brand names στη συγκεκριμένη βιομηχανία. Είναι η δεύτερη εταιρία στον κόσμο που προσέφερε online betting, 28 χρόνια πριν, το 1997. Συνεχίζοντας αυτήν την παράδοση, έχει διαθέσιμα στην πλατφόρμα της περισσότερα από 150.000 γεγονότα διαθέσιμα για live betting! Παράλληλα, έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα και στα live casino παιχνίδια με εκατοντάδες επιλογές από κορυφαίους παρόχους. Η Interwetten, εκτός από την Ελλάδα, έχει παρουσία σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι η Γερμανία, ηΑυστρία, η Ισπανία και η Σουηδία. Έχοντας πάντα ως προτεραιότητα την ασφάλεια των δεδομένων των χρηστών χρησιμοποιεί τα υψηλότερα πρότυπα προστασίας σε όλους τους τεχνολογικούς τομείς. Επιπροσθέτως, από την Interwetten έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι και στην προστασία των παικτών. Η Interwetten προσφέρει όλες τις υπηρεσίες της και στο κινητό με εξαιρετικές εφαρμογές iOS, Android, Huawei και Amazon, ενώ είναι κοντά στον αθλητισμό με συνεργασίες στο κορυφαίο επίπεδο, όπως, μεταξύ άλλων, με τη Λίβερπουλ, τη Ραπίντ Βιέννης, την Αυστριακή Ομοσπονδία Σκι, σημαντικά τουρνουά τένις, την ομάδα μπάσκετ της Μπάγερν Μονάχου, το NHL και τους New England Patriots.

Ο Interwetten Ελλάδα Sports 94,3 είναι αδειοδοτημένος ραδιοφωνικός σταθμός και αναφέρεται στον κατάλογο των νομίμως λειτουργούντων ραδιοφωνικών σταθμών του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Το πρόγραμμα του μεταδίδεται στην περιοχή της Αττικής, παντού στην Ελλάδα και τον κόσμο μέσω του Hellas Sat, αναμεταδίδεται μέσω τοπικών σταθμών σε όλη την Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο με επιλεγμένες συνεργασίες. Κορυφαίοι αθλητικοί συντάκτες, με επικεφαλής τον Γιώργο Χελάκη και τον Γιώργο Κογκαλίδη δημιούργησαν ένα πλήρες αθλητικό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει αθλητικές εκπομπές και «ζωντανές» μεταδόσεις των αγώνων της Super League, της Basket League και όλων των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.

Ο Lothar Matthaeus είναι πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και προπονητής. Η ποδοσφαιρική του καριέρα ξεκίνησε το 1978 και κράτησε μέχρι και το 2001. Ξεκίνησε την καριέρα του στην άσημη 1. FC Herzogenaurach πετυχαίνοντας 20 γκολ σε 22 συμμετοχές, με αποτέλεσμα τη μεταγραφή του στην Borussia Mönchengladbach με την οποία αγωνίστηκε για 5 σεζόν, καταγράφοντας 200 συμμετοχές και 51 τέρματα. Η καριέρα του συνεχίστηκε στην Bayern Munich από το 1984 μέχρι το 1988, στην Inter Milan από το 1988-1992 (όπου κατέγραψε 153 συμμετοχές με 53 τέρματα), και επέστρεψε στην Bayern Munich για 8 ακόμα χρονιές μέχρι και τη σεζόν 1999-2000. Συνολικά στην ομάδα του Μονάχου είχε 406 συμμετοχές με 100 γκολ. Έκλεισε την καριέρα του στους Metrostars του MLS με 23 συμμετοχές. Στην εθνική ομάδα της Γερμανίας κατέγραψε συνολικά 150 συμμετοχές και 23 τέρματα σε 21 χρόνια. Στους τίτλους του συμπεριλαμβάνονται 6 Πρωταθλήματα, 2 Κύπελλα και 3 Λιγκ Καπ Γερμανίας καθώς και 1 Κύπελλο UEFA με την Bayern Munich, 1 Πρωτάθλημα Ιταλίας και 1 Κύπελλο UEFA με την Inter Milan, καθώς και 1 Παγκόσμιο Κύπελλο και 1 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με την Εθνική Γερμανίας, ενώ σε ατομικό επίπεδο είναι κάτοχος Χρυσής Μπάλας. Ως προπονητής καθοδήγησε τις Rapid Wien, Partizan, Εθνική Ουγγαρίας, Atlético Paranaense, Maccabi Netanya και Εθνική Βουλγαρίας, ενώ ήταν και βοηθός προπονητή στη Red Bull Salzburg, κερδίζοντας 1 Πρωτάθλημα Σερβίας και 1 Πρωτάθλημα Αυστρίας. Παράλληλα αλλά και μετά την προπονητική του καριέρα έχει διατελέσει αρθρογράφος του Sport Bild και τηλεοπτικός σχολιαστής. Από το 2021 είναι Brand Ambassador της Interwetten.

