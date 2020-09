O Πελέ αποθέωσε τον Ρονάλντο

Τα συγχαρητήρια του μέσω twitter έδωσε ο Πελέ, στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους θαυμαστές του Πορτογάλου σούπερ σταρ, έγραψε:

«Νόμιζα ότι σήμερα θα πανηγυρίζαμε τα 100. Αλλά τελικά ήταν 101! Συγχαρητήρια Κριστιάνο, καθώς φτάνεις όλο και πιο ψηλά στην καριέρα σου» ήταν το τιτίβισμα του 79χρονου Βραζιλιάνου.

Eu pensava que iríamos comemorar 100 gols hoje. Mas foram 101! Parabéns @Cristiano, por cada passo adiante em sua jornada!



I thought we were going to celebrate 100 goals today. But it was actually 101! Congratulations @Cristiano, as you reach new heights in your journey. pic.twitter.com/8XWmxDX7yE