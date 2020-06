Δικαιώθηκε ο Ράσφορντ

Είναι ένα μικρό παράδειγμα το πόσο δυνατή μπορεί να είναι η φωνή ενός επιφανούς αθλητή!

Ο Μάρκους Ράσφορντ με επιστολή του στο βρετανικό Κοινοβούλιο τόνισε την ανάγκη να επεκταθεί το μέτρο σίτισης των μαθητών στην Αγγλία, καθώς στην περίοδο της πανδημίας αρκετές οικογένειες αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και πολλά παιδιά είναι υποσιτισμένα.

An Open Letter to all MPs in Parliament...#maketheUturn



