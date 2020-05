Συνεργάτης του Φέντερερ κάνει το πιο περίεργο επάγγελμα

Στην βιομηχανία του τένις υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία κανείς δε μπορεί να φανταστεί.

Η ειδικότητα του Ρον Γιου είναι ένα από αυτά. Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια ο Αμερικανός που έχει γεννηθεί στην Κορέα, έχει αναγάγει το… πλέξιμο σε τέχνη που κάνει τη διαφορά για τους κορυφαίους τενίστες στον κόσμο. Ο Ρον δεν πλέκει… κασκόλ αλλά ρακέτες και τα τελευταία χρόνια είναι ο προσωπικός stringer του Ρότζερ Φέντερερ.

Οι περισσότεροι παίκτες του τένις, είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουν αλλαγές στον τρόπο πλεξίματος, όμως ο Ρότζερ Φέντερερ αντιλαμβάνεται την παραμικρή διαφορά, με μόλις λίγα χτυπήματα. Ο Ελβετός θρύλος του τένις χρησιμοποιεί υβριδικό πλέγμα, με έντερο στις βασικές χορδές και πολυεστέρα στις κάθετες. Η χορδή (ειδικά η πολυεστερική) χάνει πολύ γρήγορα την τάση της, οπότε κάθε ρακέτα που πλέχτηκε για έναν αγώνα, θα χρειαστεί να πλεχτεί ξανά για τον επόμενο ακόμα κι αν δεν έχει χρησιμοποιηθεί.

Stringing a racquet for @rogerfederer. I'm usually faster than this. 😜 pic.twitter.com/qZVBjCWL3B