Θέλουν τον Κόμπι Μπράιαντ στο λογότυπο του NBA

Ολόκληρος ο κόσμος του αθλητισμού «πάγωσε» μετά την είδηση πως ο θρύλος του ΝBA, Κόμπι Μπράιαντ σκοτώθηκε όταν το ελικόπτερό του συνετρίβη στην Καλιφόρνια την Κυριακή.

Στις ΗΠΑ θέλοντας να τιμήσουν τη μνήμη του αποφάσισαν στο λογότυπο του ΝΒΑ να αντικαταστήσουν τη φιγούρα του Τζέρι Γουάιτ με αυτή του Κόμπι Μπράιαντ.

Μέχρι στιγμής πάνω από 120.000 άνθρωποι έχουν υπογράφει σχετική αίτηση σε γνωστή ιστοσελίδα.

Over 30,000 have signed basketball fan Nick's petition tonight, asking the @NBA to change its logo to honor Kobe Bryant, who passed away earlier today in a tragic helicopter crash. #RIPKobe #KobeBryant #Kobe # https://t.co/BENKQkX9MX