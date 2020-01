Κόμπι Μπράιαντ: Η αντίδραση του Αντετοκούνμπο και το ξέσπασμα του ΛεΜπρόν

Η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του παγκόσμιου σταρ του μπάσκετ, Κόμπι Μπράιαντ έχει προκαλέσει σοκ στον κόσμο του αθλητισμού και της τέχνης.

Ο 41χρονος Μπράιαντ έχασε τη ζωή του, μαζί με την 13χρονη κόρη του Τζιάνα και άλλους επτά ανθρώπους, όταν από άγνωστη αιτία και ενώ επικρατούσε πυκνή ομίχλη συνετρίβη το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν.

O Γιάννης Αντετοκούνμπο θαύμαζε τον Μπράιντ. Οι δυό τους ήταν και πολύ καλοί φίλοι, αλλά ο Greek freak δεν προέβη σε κάποια δήλωση. Λίγα λεπτά μετά την είδηση του θανάτου του «Mamba» έκλεισε όλους τους λογαριασμούς του στα social media.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και οι Lakers βρίσκονταν στο ταξίδι της επιστροφής από τη Φιλαδέλφια όταν έμαθαν τα δυσάρεστα νέα κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Ο σούπερ-σταρ ξέσπασε σε κλάματα και… λύγισε, δεχόμενος κι εκείνος τη συμπαράσταση των ανθρώπων γύρω του. Βίντεο τον έχει καταγράψει να «ξεσπά» σε δάκρυα όταν προσγειώθηκε η πτήση του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο προκάτοχός του Μπαράκ Ομπάμα ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που εξέφρασαν τη θλίψη τους για τον θάνατο του Μπράιαντ.

Kobe Bryant, despite being one of the truly great basketball players of all time, was just getting started in life. He loved his family so much, and had such strong passion for the future. The loss of his beautiful daughter, Gianna, makes this moment even more devastating....