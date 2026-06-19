Παταούγκα: Η συνταγή για το απόλυτο Βολιώτικο street food

Μία βόλτα μέχρι τον όμορφο Βόλο, θα σας επιτρέψει να απολαύεστε τη γνήσια Παταούγκα

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Σήμερα, το Breakfast@Star μας πηγαίνει μία βόλτα στη Θεσσαλία και συγκεκριμένα στον πανέμορφο Βόλο. Και η συνταγή του Γιώργου Ρήγα, μας δείχνει πώς θα φτιάξουμε την Παταούγκα. Το απόλυτο street food της πόλης.

ΠΑΤΑΟΥΓΚΑ: ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ STREET FOOD ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ!

Υλικά:

• 500 γρ. αλεύρι δυνατό

• 7 γρ. ξηρή μαγιά

• 10 γρ. αλάτι

• 10 γρ. ζάχαρη

• 300 ml χλιαρό νερό

• 30 ml ελαιόλαδο

• 700 γρ. πατάτες

• Αλάτι

• Ηλιέλαιο για τηγάνισμα

Για την γέμιση

• 2 φέτες ζαμπόν

• 70 γρ. κασέρι ή γκούντα

• 80 γρ. τηγανητές πατάτες

• 1-2 κ.σ. ουγγαρέζα

Για την ουγγαρέζα

• 250 γρ. μαγιονέζα

• 80 γρ. ζαμπόν

• 50 γρ. αγγουράκι τουρσί

• 30 γρ. πιπεριά Φλωρίνης

• 1 κ.σ. μουστάρδα απαλή

• 1 κ.σ. κέτσαπ

• 1 κ.γ. γλυκιά πάπρικα

• 1 κ.γ. ξίδι λευκό ή από τουρσί

• Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Εκτέλεση

1. Ανακατεύουμε νερό, μαγιά και ζάχαρη.

2. Προσθέτουμε το αλεύρι και το αλάτι.

3. Ζυμώνουμε 8-10 λεπτά.

4. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο και συνεχίζουμε το ζύμωμα.

5. Αφήνουμε να φουσκώσει περίπου 1 ώρα.

6. Χωρίζουμε σε 8 μπαλάκια των 105 γρ.

7. Ξεκουράζουμε 20 λεπτά.

Πατάτες

Εκτέλεση

1. Κόβουμε λεπτές πατάτες.

2. Τηγανίζουμε μέχρι να γίνουν τραγανές.

3. Αλατίζουμε μόλις βγουν.

Στήσιμο

1. Ανοίγουμε κάθε μπαλάκι ζύμης σε λεπτό δίσκο 22-24 εκ.

2. Ψήνουμε σε καυτή πλάκα ή αντικολλητικό τηγάνι χωρίς λάδι για 1-2 λεπτά ανά πλευρά.

3. Τοποθετούμε αμέσως το τυρί και το ζαμπόν.

4. Προσθέτουμε τις πατάτες.

5. Ρίχνουμε την ουγγαρέζα.

6. Διπλώνουμε σαν καλτσόνε και ψήνουμε για 1 λεπτό ακόμα μέχρι να λιώσει το τυρί.

