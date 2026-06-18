Φτιάξτε αυθεντικό ιταλικό τιραμισού, με μπισκότα σαβαγιάρ

Σήμερα, κάνουμε ένα μικρό γευστικό ταξίδι. Η συνταγή του Γιώργου Ρήγα μας πηγαίνει στην γειτονική Ιταλία και στον «βασιλιά» των γλυκών. Αυθεντικό Τιραμισού με Μπισκότα Σαβαγιάρ. Περιττό να πούμε ότι στο πλατό του Breakfast@Star επικράτησε ενθουσιασμός.
Φτιάξτε απίστευτη Πάβλοβα με μαρμελάδα, με τη συνταγή του Γιώργου Ρήγα
ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΤΙΡΑΜΙΣΟΥ ΜΕ ΣΑΒΑΓΙΑΡ
Υλικά
• 500 γρ. τυρί μασκαρπόνε
• 5 κρόκοι αυγών
• 120 γρ. ζάχαρη
• 300 ml κρέμα γάλακτος 35%
• 2 πακέτα μπισκότα σαβαγιάρ
• 400 ml δυνατός espresso
• 30 ml λικέρ
• Κακάο άγλυκο για το τελείωμα
Εκτέλεση
Κρέμα
1. Χτυπάμε τους κρόκους με τη ζάχαρη σε μπεν μαρί μέχρι να φτάσουν περίπου στους 72°C και να γίνουν αφράτοι.
2. Αφήνουμε να κρυώσουν.
3. Προσθέτουμε το μασκαρπόνε και ανακατεύουμε μέχρι να γίνει λεία κρέμα.
4. Ενσωματώνουμε απαλά τη χτυπημένη κρέμα γάλακτος.
Σιρόπι καφέ
1. Ετοιμάζουμε τον espresso.
2. Τον αφήνουμε να κρυώσει εντελώς.
3. Προσθέτουμε το λικέρ.
Στήσιμο
1. Βουτάμε τα σαβαγιάρ για 1-2 δευτερόλεπτα στον καφέ.
2. Στρώνουμε μία πρώτη στρώση στο σκεύος.
3. Απλώνουμε τη μισή κρέμα.
4. Κάνουμε δεύτερη στρώση σαβαγιάρ.
5. Τελειώνουμε με την υπόλοιπη κρέμα.
6. Καλύπτουμε και αφήνουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 8 ώρες, ιδανικά 12-24 ώρες.
Σερβίρισμα
Λίγο πριν το σερβίρισμα πασπαλίζουμε γενναιόδωρα με άγλυκο κακάο.