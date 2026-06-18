Φτιάξτε αυθεντικό ιταλικό τιραμισού, με μπισκότα σαβαγιάρ

Η συνταγή του Γιώργου Ρήγα σας μαθαίνει τον «βασιλιά» των γλυκών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.06.26 , 12:52 Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Η σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγό του Μαρία Σκοπελίτου
18.06.26 , 12:49 MasterChef Φίλιπ: «Η γυναίκα μου είναι η ζωή μου» - «Λύγισε» με τον γιο του
18.06.26 , 12:45 Έφη Πίκουλα: «Το καμαρίνι ήταν επιθυμία του αδελφού της, Τάκη Βουγιουκλάκη»
18.06.26 , 12:23 Φτιάξτε αυθεντικό ιταλικό τιραμισού, με μπισκότα σαβαγιάρ
18.06.26 , 12:21 Άση Μπήλιου: O Xείρωνας επιστρέφει στον Ταύρο μετά από πολλά χρόνια
18.06.26 , 12:19 Δέσποινα Βανδή: Με total black outfit και νέο hair look στα βραβεία Ίρις
18.06.26 , 12:05 Dacia Spring: 'Ερχεται το νέο μοντέλο
18.06.26 , 12:00 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιου έδωσε «πράσινο φως» στα μεταλλαγμένα τρόφιμα
18.06.26 , 12:00 Ενεργοποίησε τον μεταβολισμό σου, με αυτό το πρωινό workout
18.06.26 , 11:43 FLC: Οι αγαπημένοι «εγκληματίες» επέστρεψαν στο Gazarte
18.06.26 , 11:26 Στιγμές τρόμου για 25χρονο - Τον άρπαξαν και του απέσπασαν 20.000 ευρώ
18.06.26 , 11:19 Η αντίδραση του Τανιμανίδη στις sexy εμφανίσεις της Μπόμπα
18.06.26 , 11:15 Αλίκη Βουγιουκλάκη: Άνοιξε το αυθεντικό καμαρίνι της έπειτα από 30 χρόνια
18.06.26 , 11:07 Lihanna: «Δικαιούμαι μια φωτογραφία» - Τα μηνύματα του 40χρονου σε 13χρονη
18.06.26 , 10:55 Δανάη Παππά: «Στραβοπάτησα με flat παπούτσια και ράγισε το πόδι μου»
Χριστόφορος Παπακαλιάτης για Maestro: «Ηταν όλη μου η ζωή, 5 χρόνια τώρα»
MasterChef: Ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Τάσου στον μεγάλο τελικό;
Βικτώρια Δέλλα: Η νέα ανάρτηση μετά τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα
Γιώργος ή Φίλιπ; Ποιος αποχώρησε οριστικά από το MasterChef;
MAD VMA 2026: Η Έλενα Παπαρίζου ευδιάθετη παρουσίασε το νέο της τραγούδι
Καινούργιου: Το γλυκό στιγμιότυπο από το babysitting του νονού της Ξένιας
Στο νοσοκομείο η Μίνα Καραμήτρου μετά από έκρηξη κλιματιστικού
Αλέκος Συσσοβίτης: «Δεν κατάφερα να αντικαταστήσω την αγάπη των γονιών μου»
Μαρία Σολωμού: Sexy, λαμπερή και πιο εντυπωσιακή από ποτέ στα Mad
MAD VMA 2026: Οι επώνυμοι που περπάτησαν στο κόκκινο χαλί!
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγή Για Λουκουμάδες Μπακαλιάρου
Δείτε μία διαφορετική συνταγή για μπακαλιάρο
Συνταγή Για Λαχταριστή Σοκολατόπιτα
Breakfast@Star: O Xρήστος Μοίρας έκανε ντεμπούτο με το πιο νόστιμο
Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας - Η τέλεια συνταγή!
Συνταγές Για Αλμυρές Τάρτες
Σας αρέσουν οι αλμυρές τάρτες; Μαζέψαμε τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή για σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή για τραγανό και σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή Για Λαχταριστό Χριστουγεννιάτικο Κέικ
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο κέικ
Συνταγή Για Νόστιμες Δίπλες
Δες την πιο νόστιμη συνταγή για χριστουγεννιάτικες δίπλες
Συνταγή για χοιρινό γεμιστό με μανιτάρια
Δεν ξέρεις τι να φτιάξεις τα Χριστούγεννα; Δες μία υπέροχη
Συνταγή Για Χριστουγεννιάτικο Σουφλέ
Xριστουγεννιάτικο σουφλέ για το εορταστικό σας τραπέζι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Συνταγες
Μία συνταγή που μας ...ταξιδεύει στην Ιταλία

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σήμερα, κάνουμε ένα μικρό γευστικό ταξίδι. Η συνταγή του Γιώργου Ρήγα μας πηγαίνει στην γειτονική Ιταλία και στον «βασιλιά» των γλυκών. Αυθεντικό Τιραμισού με Μπισκότα Σαβαγιάρ. Περιττό να πούμε ότι στο πλατό του Breakfast@Star επικράτησε ενθουσιασμός.

Φτιάξτε απίστευτη Πάβλοβα με μαρμελάδα, με τη συνταγή του Γιώργου Ρήγα

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΤΙΡΑΜΙΣΟΥ ΜΕ ΣΑΒΑΓΙΑΡ

tiramisu

Υλικά
• 500 γρ. τυρί μασκαρπόνε
• 5 κρόκοι αυγών
• 120 γρ. ζάχαρη
• 300 ml κρέμα γάλακτος 35%
• 2 πακέτα μπισκότα σαβαγιάρ
• 400 ml δυνατός espresso
• 30 ml λικέρ
• Κακάο άγλυκο για το τελείωμα
 
Εκτέλεση

Κρέμα

1. Χτυπάμε τους κρόκους με τη ζάχαρη σε μπεν μαρί μέχρι να φτάσουν περίπου στους 72°C και να γίνουν αφράτοι.

2. Αφήνουμε να κρυώσουν.

3. Προσθέτουμε το μασκαρπόνε και ανακατεύουμε μέχρι να γίνει λεία κρέμα.

4. Ενσωματώνουμε απαλά τη χτυπημένη κρέμα γάλακτος.

Σιρόπι καφέ

1. Ετοιμάζουμε τον espresso.

2. Τον αφήνουμε να κρυώσει εντελώς.

3. Προσθέτουμε το λικέρ.

Στήσιμο

1. Βουτάμε τα σαβαγιάρ για 1-2 δευτερόλεπτα στον καφέ.

2. Στρώνουμε μία πρώτη στρώση στο σκεύος.

3. Απλώνουμε τη μισή κρέμα.

4. Κάνουμε δεύτερη στρώση σαβαγιάρ.

5. Τελειώνουμε με την υπόλοιπη κρέμα.

6. Καλύπτουμε και αφήνουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 8 ώρες, ιδανικά 12-24 ώρες.

Σερβίρισμα

Λίγο πριν το σερβίρισμα πασπαλίζουμε γενναιόδωρα με άγλυκο κακάο.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΤΑΓΕΣ BREAKFAST@STAR
 |
ΣΥΝΤΑΓΗ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
BREAKFAST@STAR
 |
BREAKFAST@STAR ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΓΛΥΚΑ
 |
ΤΙΡΑΜΙΣΟΥ
 |
ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΤΙΡΑΜΙΣΟΥ
 |
ΣΑΒΑΓΙΑΡ
 |
ΜΠΙΣΚΟΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top