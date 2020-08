Τι πρέπει να κάνεις όταν διαφωνείτε με τον σύντροφό σου

Αντί να τεντώνεις το σχοινί, προσπάθησε να επαναφέρεις την ισορροπία, όσο και αν πιστεύεις πως το δίκαιο είναι με το μέρος σου.

Σύμφωνα με την ειδικό διαμεσολάβησης σχέσεων, Alexandra Carter, υπάρχουν δύο λέξεις που μπορούν να επιλύσουν αμέσως μια διαφωνία. Στο βιβλίο της, «Ask For More: Ten Questions to Negotiate Anything», εξηγεί ότι χρησιμοποιεί δύο λέξεις σε όλες της τις σχέσεις, από τη δουλειά μέχρι το σπίτι, με το σύζυγο και το παιδί της.

Αυτές οι δύο «μαγικές» λέξεις, δεν είναι άλλες από το «Tell me», δηλαδή «πες μου».

Μπορείς να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά καμία άλλη ερώτηση δεν ξεκλειδώνει την εμπιστοσύνη, την δημιουργικότητα, την κατανόηση και τη λύση, όπως αυτή.

