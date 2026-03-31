MasterChef: Το «τρελό» πιάτο του Γιώργου που μπέρδεψε τους κριτές!

Τους άρεσε η δημιουργία του μάγειρα;

Πρώτη Δημοσίευση: 31.03.26, 20:19
Στο αποψινό Τεστ Δημιουργικότητας του MasterChef, ο Γιώργος από τους μπλε, αποφάσισε να ρισκάρει πλήρως, παρουσιάζοντας μια ιδιαίτερα «τρελή» και πολύπλοκη ιδέα που - εν τέλει - δίχασε τους κριτές.

Ο Γιώργος εμφανίστηκε μπροστά τους με αυτοπεποίθηση και χαμόγελο, παρουσιάζοντας ένα πιάτο με πάρα πολλά και διαφορετικά στοιχεία. Η βάση του ήταν τραχανάς με σάλτσα χόισιν και καρύδα, πάνω στον οποίο πρόσθεσε ταρτάρ από αβοκάντο, ακτινίδιο και πράσινο μήλο για οξύτητα. Συνέχισε με ποσαρισμένα αχλάδια σε κρασί πόρτο, ροκφόρ τυρί με μέλι, καθώς και έναν ποσαρισμένο κρόκο αυγού σε μίριν, σόγια, σάκε και σησαμέλαιο. Το πιάτο του ήταν ουσιαστικά μια «έκρηξη» ιδεών και τεχνικών, που ο ίδιος χαρακτήρισε ως την προσωπική του «τρέλα».

Αρχικά, η εικόνα εντυπωσίασε, όμως οι πρώτες αντιδράσεις των κριτών έδειξαν προβληματισμό. Ο Σωτήρης Κοντιζάς στάθηκε αμέσως στον υπερβολικό αριθμό στοιχείων, προσπαθώντας να καταλάβει τη λογική πίσω από τον συνδυασμό. Πολύ φάνηκε να τον μπέρδεψε η παρουσία του ακτινιδίου στο πιάτο, ενώ γενικότερα δυσκολεύτηκε να κατανοήσει τη συνολική ιδέα. 

Κατά τη δοκιμή ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος είπε: «Είναι όλο περίεργο… δεν μπορώ να τον κατανοήσω τον συνδυασμό».

Ο ίδιος ο Γιώργος, πάντως, υποστήριξε την ιδέα του μέχρι τέλους.

Αντίθετα, ο Ανδρέας παρουσίασε ένα πιο ισορροπημένο και «ασφαλές» πιάτο: μια παραλλαγή της κλασικής île flottante («νησί που επιπλέει»), με ασιατικές επιρροές. Συγκεκριμένα, έφτιαξε κρεμ ανγκλέζ με γάλα καρύδας, μαρέγκα αρωματισμένη με κόλιανδρο και εσπεριδοειδή, καραμελωμένους ξηρούς καρπούς και μια σάλτσα αβοκάντο εμπνευσμένη από το Βιετνάμ.

Οι κριτές χαρακτήρισαν το πιάτο του καθαρό, περιποιημένο και γευστικά ισορροπημένο και του έδωσαν τον πόντο. Τελικά, αυτή η ισορροπία και η νοστιμιά ήταν που έδωσαν τη νίκη στον Ανδρέα στη μονομαχία με τον Γιώργο. 

