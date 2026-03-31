MasterChef: «Καλά κάνουν! Εμείς πάμε με τον σταυρό στο χέρι»

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο του διαγωνισμού μαγειρικής, την Τρίτη στις 21.00

GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μπλε μπριγάδα κέρδισε τη δοκιμασία του Mystery Box με σκορ 5-3, διατηρώντας τα μέλη της ασφαλή.
  • Υποψήφιοι προς αποχώρηση από την Κόκκινη μπριγάδα είναι ο Χρήστος Μουσιάρης και ο Νίκος Ρήγας.
  • Απόψε, οι δύο μπριγάδες θα αναμετρηθούν στο Τεστ Δημιουργικότητας με έπαθλο 1.000 ευρώ.
  • Οι αρχηγοί των μπριγάδων έχουν ασυλία και θα ορίσουν τα ζευγάρια για τις μονομαχίες.
  • Η επετειακή σεζόν του MasterChef 10 προσφέρει συνολικά πάνω από 160.000€ σε έπαθλα.

Στο χθεσινό επεισόδιο του MasterChef 10 (Δευτέρα 30/3) νικήτρια στη δοκιμασία του Mystery Box, με σκορ 5-3, αναδείχθηκε η Μπλε μπριγάδα, διατηρώντας όλα τα μέλη της ασφαλή. 

MasterChef: Ο Κουτσόπουλος αρνείται να δοκιμάσει το πιάτο του Γιώργου

Από την ηττημένη Κόκκινη μπριγάδα, υποψήφιοι προς αποχώρηση, για αυτή την εβδομάδα, είναι ο Χρήστος Μουσιάρης, μετά από υπόδειξη του αρχηγού Πάνου Τελάλη και ο Νίκος Ρήγας, ύστερα από την ψηφοφορία της μπριγάδας.

Απόψε, Τρίτη 31 Μαρτίου, στην εβδομάδα αφιερωμένη στη μαγειρική και τον αθλητισμό, οι δύο μπριγάδες θα αναμετρηθούν στο Τεστ Δημιουργικότητας. Οι τρεις καμπάνες που θα αντικρύσουν οι διαγωνιζόμενοι κρύβουν τα ζητούμενα της αποψινής δοκιμασίας!

Η καλύτερη προσπάθεια θα χαρίσει στον δημιουργό της χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ!

Η Κόκκινη και η Μπλε μπριγάδα θα βρεθούν αντιμέτωπες σε μαγειρικές μονομαχίες, με στόχο να κερδίσουν τον πόντο για την μπριγάδα τους. Η μπριγάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους θα αναδειχθεί νικήτρια της δοκιμασίας, διατηρώντας τα μέλη της, για απόψε τουλάχιστον, ασφαλή. 

Από την ηττημένη μπριγάδα θα προκύψουν οι δύο επόμενοι υποψήφιοι προς αποχώρηση. Η Κόκκινη μπριγάδα έχει ήδη δύο υποψήφιους, οι οποίοι σε περίπτωση νίκης θα παραμείνουν υποψήφιοι, ενώ οι υπόλοιποι παίκτες θα είναι ασφαλείς. Σε περίπτωση ήττας, δύο ακόμη μέλη της μπριγάδας θα βρεθούν υποψήφιοι! 

Οι μόνοι που παραμένουν ασφαλείς ανεξαρτήτως αποτελέσματος είναι οι δύο αρχηγοί, Πάνος Τελάλης και Χάρης Τζαν, που έχουν ασυλία.

Ο Χάρης, ως αρχηγός της νικήτριας μπριγάδας, στη χθεσινή δοκιμασία του Mystery Box, θα ορίσει τα ζευγάρια των μονομαχιών, με στόχο να οδηγήσει την Μπλε μπριγάδα στη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της.  

Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και ποιοι θα είναι οι δύο νέοι υποψήφιοι προς αποχώρηση;

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με  τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας! 

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα. Τίποτα δε θα είναι αναμενόμενο

Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!  

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef 10 για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες,  πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό.

Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ! 

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι. 

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι!

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»! 

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!
Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!  

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!  

Δυο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα, που θα αναδείξει έναν νικητή!

Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»; 

Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει  ο μεγάλος νικητής του MasterChef 10;

Η επετειακή σεζόν του MasterChef είναι στο Star με τη «Μητέρα των Μαχών», για να συναρπάσει το τηλεοπτικό κοινό!

MasterChef 10 - Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00
 

