Οι τρεις ελληνικές συμπαραγωγές που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε.

Τρεις ελληνικές συμπαραγωγές ξεχώρισαν ανάμεσα στις εκατοντάδες και χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. Στο πλαίσιο του Ταμείου EURIMAGES του Συμβουλίου της Ευρώπης, η ταινία του Σύλλα Τζουμέρκα Χίλιες Μέρες, Χίλιες Νύχτες (A Thousand Days, A Thousand Nights) θα λάβει 254 000 ευρώ, το Wake της Θέλγιας Πετράκη θα λάβει 180 000 ευρώ και το Yerma της Lara Izagirre από την Ισπανία 180 000 ευρώ.
Τα αποτελέσματα της πρώτης Συνεδρίας Αξιολόγησης Έργων Eurimages για το 2026 μόλις ανακοινώθηκαν. Σε συνέχεια των συστάσεων που έγιναν από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που συναντήθηκαν διαδικτυακά, η Εκτελεστική Επιτροπή του Ταμείου αποφάσισε να υποστηρίξει τη συμπαραγωγή 32 ταινιών μεγάλου μήκους, συμπεριλαμβανομένων 2 ντοκιμαντέρ και 1 ταινίας κινουμένων σχεδίων, για συνολικό ποσό 9.835.000 ευρώ.
Από τα 32 έργα συμπαραγωγής που υποστηρίχθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, τα 17 πρόκειται να σκηνοθετηθούν ή να συν-σκηνοθετηθούν από γυναίκες. Αυτό αντιπροσωπεύει το 59,71% της συνολικής χρηματοδότησης που χορηγήθηκε.
Από την ίδρυσή του το 1988, το EURIMAGES έχει υποστηρίξει 2.642 συμπαραγωγές με συνολικό ποσό περίπου 754 εκατομμυρίων ευρώ.
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
A Favour - Grimur Hakonarson (Iceland) - €267 000 (Iceland, Luxembourg, France, Denmark)
A Few Miles South - Ben Pearce (United Kingdom) - €270 000 (Ireland, Belgium, Poland)
A Thousand Days, A Thousand Nights - Syllas Tzoumerkas (Greece) - €254 000 (Greece, Luxembourg, Cyprus)
A World of their Own - Carmen Córdoba (Spain) - €500 000 Animation (Spain, Belgium)
Birk - Jenneke Boeijink (Netherlands) - €187 000 Netherlands, Belgium, Denmark)
Blue Sweater with a Yellow Hole - Tetiana Khodakivska (Ukraine) - €396 000 Documentary (Ukraine, France, Luxembourg, Czechia)
Deconstruction - Pavel G. Vesnakov (Bulgaria) - €207 000 (Bulgaria, Italy)
Fonda - Justine Triet (France) - €500 000 (France, Belgium)
Happy Days - Floor van der Meulen (Netherlands) - €345 000 (Netherlands, Belgium, Poland)
If Love Should Die - Mia Hansen-Love (France) - €500 000 (Ireland, France, Spain, Poland)
Import - Paul Shkordoff (Canada) - €150 000 (Canada, France, Serbia)
Inbetween Worlds - Diana Cam Van Nguyen (Czechia) - €290 000 (Czechia, Slovakia, France)
Kyūshū Moon - Stéphanie Argerich (Switzerland) - €380 000 (Switzerland, France)
La Manche - Damian Kocur (Poland) - €300 000 (Poland, France, Germany)
Little Mary, Always a Virgin - Anna Jadowska (Poland) - €300 000 (Poland, France)
Lucia - Aisling Walsh (Ireland) - €400 000 (Ireland, Luxembourg, Canada)
Maalstroom - Teddy Cherim (Netherlands) - €230 000 (Netherlands, Belgium)
Milch Cow - Miroslav Sikavica (Croatia) - €150 000 (Croatia, Slovenia, Belgium)
Petroleo - Álvaro Fernández Pulpeiro (Spain) - €240 000 (Spain, France)
Santo Subito - Bertrand Bonello (France) - €500 000 (France, Italy, Poland)
Silverwhite - Martti Helde (Estonia) - €250 000 (Estonia, Finland, Sweden, Latvia)
Storms Named After Women - Isabel Muruzábal Lamberti (Netherlands) - €325 000 (Netherlands, Spain)
Tales of the Golden Age 3 - Cristian Mungiu, Ioana Maria Uricaru (Romania) - €450 000 (Romania, Poland, Bulgaria, Republic of Moldova)
The 8th Continent - Luuk Bouwman, Tomas Kaan (Netherlands) - €150 000 Documentary (Netherlands, Belgium)
The Shame of the Borbély Family - Kálmán Nagy (Hungary) - €320 000 (Austria, Hungary)
The Uninvited Guest - Julia Drache (Germany) - €200 000 (Germany, Latvia)
The Worker - Eliza Petkova (Bulgaria) - €370 000 (Germany, Belgium, Bulgaria)
Uncle Egg - Torfinn Iversen (Norway) - €300 000 (Norway, Germany)
Wake - Thelyia Petraki (Greece) - €180 000 (Greece, Cyprus, Serbia)
Ways and Means - Malou Briand (France), Raphaël Meyer (Switzerland) - €300 000 (Switzerland, France)
Yerma - Lara Izagirre (Spain) - €199 000 (Spain, Greece)
You Crazy Thing - Miia Tervo (Finland) - €425 000 (Finland, Sweden, Denmark)