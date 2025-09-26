GNTM - Ζενεβιέβ σε Κρις: «Είσαι πολύ ωραίος για να είσαι βαρετός»

Ο Κρις είναι 26 ετών, έχει ύψος 1,86 μ., κατάγεται από την Άρτα αλλά ζει μόνιμα στην Αθήνα. Έζησε αρκετά χρόνια στο εξωτερικό, όπου σπούδασε real estate, όμως ποτέ δεν θέλησε να ασχοληθεί επαγγελματικά με αυτό. Έτσι, αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα για να κυνηγήσει το μεγάλο του όνειρο: το μόντελινγκ.

«Από τα 16 ήθελα να πάω στο GNTM»

Ο Κρις είναι ιδιαίτερα ενεργός στα social media και δηλώνει πως από την ηλικία των 16 ετών ήθελε να βρεθεί στο GNTM. Όπως είπε χαρακτηριστικά, θεωρεί τον εαυτό του το «επόμενο next top model».

Η στήριξη του συντρόφου του

Στην audition δεν πήγε μόνος του – στο πλευρό του βρέθηκε ο σύντροφός του, ο οποίος αστειευόμενος δήλωσε ότι ζηλεύει. Ο Κρις όμως ξεκαθάρισε πως στη σχέση τους δεν υπάρχει ζήλια και πως στηρίζουν ο ένας τον άλλον σε κάθε βήμα.

Τα σχόλια των κριτών

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί του είπε: «Είσαι πολύ ωραίος για να είσαι βαρετός».

Αντίθετα, ο Λάκης Γαβαλάς επεσήμανε: «Έχει ένα στιλ ιδιαίτερο αλλά δεν έχει το ύψος για μοντέλο».

Η συγκινητική εξομολόγηση

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου τον ρώτησε πώς αποφάσισε να ασχοληθεί με το μόντελινγκ. Ο Κρις αποκάλυψε ότι ξεκίνησε από τα 16 του, αλλά τότε η μητέρα του νοσηλευόταν και λίγο αργότερα «έφυγε από τη ζωή». Έπειτα εκείνος μετακόμισε στην Ολλανδία, όπου έζησε αρκετά χρόνια.

Παρότι η Ηλιάνα Παπαγεωργίου του είπε «όχι» για την επόμενη φάση, θεωρώντας πως δεν είναι ακόμη έτοιμος, ο Κρις κατάφερε να συγκεντρώσει τρία “ναι” και δύο “όχι”, περνώντας έτσι στην επόμενη φάση του GNTM.