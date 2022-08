«Αναχώρηση για Παρίσι 15:17» τον Δεκαπενταύγουστο στο Star

Στις 21 Αυγούστου του 2015, όλος ο κόσμος παρακολουθούσε καθηλωμένος την είδηση ότι μια τρομοκρατική επίθεση στο τρένο Thalys #9364 με προορισμό το Παρίσι, είχε αποτραπεί μετά τη σωτήρια επέμβαση τριών θαρραλέων, νεαρών Αμερικάνων.

Η πορεία της κοινής τους ζωής, από την παιδική ηλικία μέχρι την ενηλικίωση τους και πολλά απίθανα περιστατικά, που τους οδήγησαν σε αυτή τη μεγάλη στιγμή ηρωισμού. Μέσα από αυτή την τρομαχτική δοκιμασία, η φιλία τους αποδείχτηκε το μεγαλύτερο όπλο, ένα «όπλο», που τους επέτρεψε να σώσουν τις ζωές περίπου 500 ανθρώπων…

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κλιντ Ίστγουντ

ΠΑΙΖΟΥΝ: Άντονι Σάντλερ, Άλεκ Σκαρλάτος, Σπένσερ Στόουν, Τζούντι Γκριρ, Τζένα Φίσερ

Ο πολυβραβευμένος με Όσκαρ, Κλιντ Ίστγουντ, υπογράφει τη σκηνοθεσία της ταινίας, που βασίζεται για άλλη μια φορά σε αληθινή ιστορία, επιλέγοντας μάλιστα να σκηνοθετήσει τους αληθινούς ήρωες των συγκλονιστικών γεγονότων, που αναμεταδόθηκαν σε ολόκληρο τον κόσμο. Το σενάριο είναι διασκευασμένο από το βιβλίο «The 15:17 to Paris: The True Story of a Terrorist, a Train, and Three American Heroes» των Άντονι Σάντλερ, Άλεκ Σκαρλάτος, Σπένσερ Στόουν και Τζέφρι Ι. Στερν.

Μη χάσετε τη βιογραφική δραματική περιπέτεια αμερικανικής παραγωγής 2018.

To Δεκαπενταύγουστο στο Star, στις 22.00.

