Άση Μπήλιου - Κορωνοϊός: Πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση το επόμενο διάστημα

Καλημέρα! Καλή Μεγάλη Εβδομάδα αγαπημένες-οι μου! Ευχαριστώ για τα εκατοντάδες μηνύματα σας φανερά και μη! Κατανοείτε φυσικά ότι είναι δύσκολο να ανταποκριθώ σε τόσα μηνύματα οπότε σε όσα προλαβαίνω απαντώ. Η Μεγάλη εβδομάδα ξεκινά με τις απαιτητικές όψεις Ήλιου-Πλούτωνα- Δία έτσι μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή και ψυχραιμία από όλους μας! Ιδιαίτερα προσεκτικοί σήμερα και αύριο Κριοί, Καρκίνοι, Ζυγοί, Αιγόκεροι. Μ.Τετάρτη και Μ.Πέμπτη προσεκτικότεροι Ταύροι, Σκορπιοί, Λέοντες, Υδροχόοι! Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες και Ιχθύες πιο ήπιες οι προδαγραφές θα χρειαστεί να είναι κάπως πιο προσεκτικοί από Μ.Παρασκευή μέχρι την Κυριακή της Ανάστασης. Θα τα ξαναπούμε για ευχές και φυσικά μέχρι την Μ.Τετάρτη θα είμαι και στο πρωινό @starkoukou ! Ευχαριστώ ολόψυχα την @happysizes που φρόντισε να βγαίνω έστω και στην περίοδο της καραντίνας από το skype καλοντυμένη με τις εξαιρετικές δημιουργίες τους. Ευτυχώς το e-shop τους βοήθησε την κατάσταση! Μέχρι το επόμενο ποστ να σας προσέχετε! Υγεία και καλή λευτεριά σε όλους μας! ❤️🙏

